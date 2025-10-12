تجمع خانواده اسرای اسرائیلی در تل آویو با هو کردن نخست وزیر این رژیم همراه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید که در سرزمین‌های اشغالی اسرائیل برای اجرای توافق تبادل اسراحضور دارد، دیشب در تجمعی در تل‌آویو که توسط خانواده اسرای اسرائیلی ترتیب داده شده بود، سخنرانی کرد.

در بخشی از اظهاراتش او قصد داشت به اقدامات بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و ران درمر وزیر امور راهبردی رژیم اسرائیل اشاره کند که با ذکر نام نتانیاهو جمعیت شروع به هو کردن او کردند.

شدت هو کردن جمعیت به حدی بود که ویتکاف در ادامه سخنرانی خود نام نتانیاهو را  اشتباه بیان کرد و مجبور به تصحیح آن شد. این شرایط خنده کوشنر را نیز به دنبال داشت.

در این مراسم ایوانکا ترامپ و همسرش جرد کوشنر نیز سخنرانی کردند که با استقبال اسرائیلی‌ها مواجه شد.

طبق توافق، قرار است اسرای اسرائیلی ظرف ۷۲ ساعت آزاد شوند. این اسرا مجموعا ۴۸ نفر هستند که ۲۰ نفر آنها زنده بوده و بقیه در پی حملات رژیم به سراسر نوار غزه، کشته شده‌اند.

