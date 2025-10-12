باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - صیادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: اجرای پویش ملی ۱+۱ ، به این معنا که هر فرد پس از دریافت پیام‌های آموزشی در خصوص سل، آن را به یکی از اعضای خانواده، دوستان یا همکاران خود منتقل کند تا آگاهی عمومی گسترش یابد.

او افزود: خدمات تشخیصی و درمانی سل در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت، خانه‌ها و پایگاه‌های بهداشت استان البرز به صورت رایگان در دسترس عموم مردم قرار دارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: با علائمی همچون سرفه‌ی مداوم بیش از دو هفته، تب، کاهش وزن یا تعریق شبانه باید در اولین فرصت به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه شود.