باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- سردار اسکندر مومنی، وزیر کشور، در اولین نشست سراسری مدیران کل مدیریت بحران دستگاه‌های ملی و استان‌های سراسر کشور با اشاره به افزایش بلایای طبیعی به‌ویژه در سال‌های اخیر، تأکید کرد که بحران‌های طبیعی مانند زلزله، سیل، آتش‌سوزی و تخریب‌ها همواره در تاریخ بشر وجود داشته‌اند، اما تغییرات اقلیمی و مداخلات انسانی موجب افزایش این بحران‌ها شده است.

وی اظهار داشت: کشور ما نیز با توجه به تغییرات زیست‌محیطی و اقلیمی از این قاعده مستثنی نیست و تعداد بحران‌ها و بلایا در کشورمان افزایش یافته است.

مومنی افزود: خوشبختانه بسیاری از این حوادث قابل پیش‌بینی هستند و ما باید برای بحران‌های پیش رو برنامه‌ریزی دقیق، آموزش و پیشگیری لازم را انجام دهیم.

وزیر کشور با قدردانی از تلاش‌های همه دستگاه‌ها و کسانی که در مدیریت بحران‌ها نقش دارند، تاکید کرد که حفظ جان انسان‌ها باید اولویت اصلی باشد.

وی گفت: هرچه بیشتر به قبل از وقوع بحران توجه کنیم، هنگام بحران کارمان آسان‌تر و خسارات کمتر خواهد بود.

مومنی درباره ضرورت فرهنگ‌سازی بیمه گفت: فرهنگ بیمه در کشور باید گسترش یابد تا هم بیمه‌گذاران و هم شرکت‌های بیمه به تفاهم برسند و خسارات به موقع پرداخت شود که به نفع همه خواهد بود.

وی ادامه داد: با وجود این که برخی حوادث مانند زلزله به سختی قابل پیش‌بینی دقیق هستند، اما بسیاری از بلایا و حوادث طبیعی قابل برنامه‌ریزی و پیشگیری‌اند.

وزیر کشور نمونه‌ای از سیلی در شهر رشت را مطرح کرد که به دلیل عدم لایروبی یک بخش از رودخانه و گرفتگی مسیر آب، موجب تخریب، کشته شدن تعدادی از مردم و خسارت مالی شده بود. به گفته او، این حادثه با هزینه‌ای بسیار کم قابل پیشگیری بود.

سردار مومنی تأکید کرد: اولویت نخست همه دستگاه‌ها باید پیشگیری باشد و پس از وقوع حادثه نیز مدیریت بحران به بهترین شکل ممکن انجام شود، اما خسارت‌های جانی قابل جبران نیستند و باید با اقدامات پیشگیرانه، از آنها جلوگیری کنیم.

وزیر کشور با تأکید بر اهمیت آموزش و اطلاع‌رسانی صحیح و به موقع، گفت: پس از پیش‌بینی و پیشگیری، مهم‌ترین رکن برای کاهش خسارات ناشی از حوادث و بحران‌ها، آموزش مستمر و صحیح است که باید هم از سوی دستگاه‌های مسئول و هم مردم به صورت جدی دنبال شود.

وی افزود: اعتماد متقابل میان مردم و دستگاه‌های مسئول زمانی ایجاد می‌شود که هشدار‌های زرد، نارنجی و قرمز با دقت و صداقت اعلام و مورد پذیرش عموم قرار گیرد. در شرایط خاص مانند طبیعت‌گردی و کوهنوردی، حتی با داشتن تجهیزات کافی، عدم توجه به هشدار‌ها می‌تواند خطرآفرین باشد.

وی با اشاره به حوادث ناگوار گازگرفتگی در فصل سرما گفت: با رعایت نکات ساده ایمنی و انجام بازدید‌های دوره‌ای سیستم‌های گرمایشی، می‌توان از جان باختن بسیاری از هموطنان جلوگیری کرد.

وزیر کشور آموزش مکرر و تکرار هشدار‌ها را رمز موفقیت در کاهش حوادث دانست و تأکید کرد: آموزش باید پیوسته و مستمر باشد تا اثرگذاری لازم حاصل شود.

وی ادامه داد: متأسفانه پیشگیری قابل اندازه‌گیری و سنجش نیست و همین باعث می‌شود که این حوزه کمتر مورد توجه قرار گیرد، در حالی که نجات جان هر انسانی معادل نجات یک جامعه است.

وزیر کشور با استناد به آیات قرآن، بر اهمیت حفظ جان انسان‌ها و مسئولیت اجتماعی تأکید کرد.

وزیر کشور همچنین نقش مشارکت و همکاری مردم را در مدیریت بحران‌ها بسیار کلیدی خواند و گفت: بسیاری از حوادث در سال گذشته قابل پیش‌بینی و پیشگیری بودند که با آموزش و رعایت نکات ایمنی می‌شد از وقوع آنها جلوگیری کرد. همچنین در بحران‌ها و حوادثی مانند جنگ ۱۲ روزه، همراهی مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت و کنترل اوضاع داشت.

سردارمومنی در پایان خاطرنشان کرد: اولویت اصلی برنامه‌ریزی‌ها باید پیش از وقوع حادثه باشد و استفاده از پایگاه‌های داده و سیستم‌های اطلاع‌رسانی می‌تواند به پیشگیری بهتر کمک کند. پس از حادثه نیز حفظ جان و نجات انسان‌ها اولویت نخست ماست.