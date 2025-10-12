شب گذشته قهرمانی وزنه برداری را جشن گرفتیم، اما در این جشن جای کیانوش رستمی خالی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - کیانوش رستمی وزنه بردار دوست داشتنی ایران که زمان زیادی از افتخار آفرینی هایش برای کشورمان نگذشته با پرچم تیم کوزوو در رقابت‌های جهانی نروژ شرکت کرد و البته نتوانست به مدال برسد، اما توانایی‌های کیانوش بر ما، فدراسیون نشینان و ورزش دوستان ثابت شده است.

کیانوش کم کم پا به سن می‌گذارد، اما او بیش از ۴ سال است که درگیر حاشیه‌های ورزشی است حاشیه‌هایی که روز‌های گرانبهایی را از او و ورزش ایران گرفت.

روزی که کیانوش دارنده مدال المپیک و مدال‌های آسیایی و جهانی به دلیل اختلاف با فدراسیون وزنه برداری به تیم کوزوو پیوست می‌بایست رضایتنامه فدراسیون را بگیرد تا بتواند در رقابت‌های جهانی وزنه بزند این مجوز صادر نشد تا شاید کیانوش قید رفتن از ایران را بزند و یا حداقل اینکه گروه روبروی او در فدراسیون وزنه برداری زهرشان را به کیانوش ریخته باشند، اما در همان زمان وقتی اجازه حضور در مسابقات به او داده نشد در سالن گرم و تمرینی این مسابقات بیشتر از قهرمان این رشته در همان دوره وزنه زد و فریادش بلند شد فریادی که گویی بر سر مافیایی بود که او را از ورزش دور کرد.

از طرفی دیگر در رشته‌های کشتی و تکواندو و شطرنج و ... این اتفاق در حال رخ دادن است برخی ورزشکاران از روی لجبازی و یا از روی نا عدالتی از کشورمان جدا می‌شوند و به سوی سرنوشتی نا معلوم می‌روند چرا که هستند افرادی که فراری دادن ورزشکاران برایشان هنر است.

به غیر از سعید ملایی که نمک خورد و نمکدان شکست بقیه ورزشکاران چوب برخی دشمنی‌ها را خوردند در کشوری که اینهمه استعداد در ورزش وجود دارد باید از آنها صیانت شود و باید رفتار هایمان جاذبه باشد نه دافعه!

علی رضا فیروز جا، سارا خادم الشریعه، کیمیا علیزاده، علی ارسلان و خیلی‌های دیگر یا گول تبلیغات آنور آبی‌ها را خوردند یا چوب عناد اینور آبی‌ها را؛ دست آخر افرادی مثل کیانوش رستمی که می‌توانستند در آینده تمامی هزینه‌ای را که کشور برای ساختنش متحمل شده با انتقال تجربیاتش به ایرانی‌ها جبران کند و قدر دان باشد با لجبازی و کشمکش‌های بی دلیل تمامی سال‌ها زحمتی که برایش کشیده شده بود دود شد و جای خالی کیانوش در خانواده وزنه برداری ایران خالی بود.

یادمان نرفته که صالحی امیری در دوران حضورش در ورزش بار‌ها هشدار داد که دشمنان در کمین هستند هزینه کرده‌اند و قصد دارند ورزشکاران ایران را هوایی کنند باید حواسمان باشد، اما واقعا حواسمان نبود.

در چندین نوبت وزرای ورزش از جمله همین آقای دنیا مالی وزیر فعلی ورزش در مورد ورزشکاران مهاجر حرف زده اند.

وزیر ورزش مدعی است که آغوش ورزش ایران برای بازگشت این عزیزان باز است و کاش در روز‌هایی که باید این ورزشکاران را رها کردیم می‌دانستیم این سرمایه‌ها پول بیت المال است که هدر می‌رود و برایشان هزینه شده است.

اگر چه کیانوش رستمی در حال حاضر از لحاظ سنی در اولویت نیست و ایران هم پر است از کیانوش‌هایی که در راه هستند، اما تجربیات گرانبهای کیانوش باید در کشور نشر پیدا می‌کرد باید شاگردانی مثل خودش را تربیت می‌کرد، اما افسوس!

این روز‌ها امیر معصومی پسر فردین معصومی کشتی گیر کشورمان نیز همین شرایط را تجربه کرده است و او معترض است که در رقابت‌های انتخابی حق وی را در مقابل امیر حسین زارع خورده‌اند، اما علی رضا دبیر که قدر این سرمایه را می‌داند او را نگه داشت و از او خواست برای حضور در تیم ملی باید بجنگد. این ورزش پر از استعداد است که اگر در رفتارمان تجدید نظر نکنیم به زودی خیلی‌های دیگر را هم از دست می‌دهیم.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۲۱:۰۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
امثال کیانوش رستمی ها هر چه دارند از جمهوری اسلامی ایرانه ولا هیچ نیستند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۶ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
اینکه میگیم برای ورزشکاران هزینه کرده ایم درست نیست دولت فقط سخت افزارها در اختیار ورزشکاران قرارداده وبچه های نوجوان جوانی دررشته های مختلف اماتورورزش می کنند شهریه می دهند،هرکدام نزدیک به یک میلیون یا بالاتر،،دولت فقط برای ملی پوشان و مسابقات برون مرزی هزینه می کنه وواتفاقا با پول بیمه وشهریه ورزشکاران کشوردرآمدزایی و اشتغالزایی هم می‌کنه که خوبه وحتی درآمدزایی بیشترهم میشه کرد اگرمسئولان شهرستانی وقت بیشتروتلاش بیشتری انجام دهند
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۷ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
هر کی مغرور شد خیلی زود افت کرد کیانوش هم خیلی زیاد کج راهه رو انتخاب کرد
۳
۵
پاسخ دادن
United States of America
ناصر
۱۹:۰۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
میومد تو انتخابی شرکت می‌کرد تمام
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۱۶:۳۸ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
یک طرفه قضاوت کردن خوب نیست همه ما از صد در صد جریان کیانوش مطلع نیستیم اما بخودمون حق میدم که هرچی میخواهیم راجب طرف بگیم
۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اسد
۱۵:۵۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
ورزشکاری که اخلاق نداشته باشه و ادعایش بشه همون بهتر که ضایع بشه کیانوش با تیم ایران قهرمانی آورد ولی خراب کرد
۶
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
درباره سعید ملایی هم زود قضاوت نکنید زیرا دستهای پشت پرده ای در ایران میخواستند او برای ایران مدال اوری نکند تا زهرشان را به جودوی ایران بریزند . پشت پرده سعید ملایی را از مربی باشگاهی او پیگیری کنید تا حقابق روشن شود .
۴
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۵:۳۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
لجبازی؟؟؟ طرف به خاطر پول بیشتر و زیاده خواهی وطنش را ول می کنه بعد به لجبازی و... ربطش می دهید. وطن هتل نیست که از امکاناتش ناراضی باشی عوضش کنی
۵
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
باربی کیو
۱۹:۳۷ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
آفرین خوب گفتی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
خدا رو شکر با این رتبه ای که آورد برای ایران وزنه نزد.
۶
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
الکی جو ندید اینای که اسم بردید هیچ کدوم دلشون با ایران نبود یا منم منم میکردن یا فک میکردن برن اونور فرش قرمز جلوشون پهنه خودشون تصمیم گرفتن برن خودشونم چوبشو خوردن به هر دلیلی
۵
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
hdvhk
۱۰:۵۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
در مورد سایر ورزشکاران شاید اجحافی شده باشه اما کیانوش مبتلا به غرور کاذب شده بود و از فرصتهای زیادی که بهش دادند هم استفاده نکرد. کیانوش فرصت داشت و هیچ نکرد اما به بعضی از ورزشکاران اصلا فرصتی داده نمیشه و راهی ندارن جز رفتن زیر یک پرچم دیگه. عمر قهرمانی ورزشی کوتاه هست و نمیشه سالها جنگید اونم نه با رقیب با پشت صحنه و دست اندرکارانی که زمام همه چی رو در دست دارند. کیانوش هم به خودش بد کرد و هم به نوعی کلی استعداد از خودش بهتر رو که میتونستن از خطه غیور کرمانشاهان بیان برای ایران پهلوانی و پرچمداری کنند رو بی انگیزه کرد و سوزوند.
۳
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
چی میگی. واسه خودت. کیانوش رحمتی. خودش بلا رو سرخودش اورد. وقتی خودش رو بزرگتر از مربیان وکادر فنی میدونست. وقتی با برنامه مربی حرکت نمیکرد. وقتی تمرینهای فردی رو به گروهی ترجیه میداد. اتفاقا حالا فهمید که هرکسی باشی هر درجه ای باشی باید کوش به حرف مربی و فرمانده ات بدی. از شطرنج بازها گفتی برو مطالعه کن. اونها خودشون اسیر تبلیغات شدند و پرچم ومشور و مردمشون رو فروختند. وگرنه فدراسیون براشون الله وکیلی چیزی کم نگذاشت. الان دوتا فوتبالیست که واسه اذربایجان بازی میکنند. چه کمبودی داشتند. خودت که این متن نوشتی بگو. توبهترین تیم های ایران بازی میکردند ومیلیاردی به حیب زدند. ملت و دولت چه کمبودی در حق کیمیا علیزاده کردند. سومیشو طلا حساب کردند. اونهمه بها دادند. عضوتیم ملی هم بود. چقدر خرج مصدونیتش کردند تا رها شد رفت با شوهروالیبالیستش بابا متن هم میزنید صادقانه بزنید. درست لزتید با وجدان بزنید.
۳
۴۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۰:۵۶ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
تورم کمر شکن و مشکلات مادی
۲۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
این بنده خدا خیلی آماده بود تا زمانی که یهو طغیان کرد. یادمه دعوت شده بود تیم ملی ، می گفت من می‌خوام برای خودم تمرین کنم. مگه میشه اینجوری . البته سن 34 سال هم دیگه برای وزنه برداری خیلی بالاست بنظرم.
۱
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
کیانوش کی بابا کیانوش کیانوش می کنید یه زمانی تبعه ایران بود الان خارجی
۶
۲۷
پاسخ دادن
