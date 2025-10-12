دادستان مرکز مازندران گفت: وضعیت موقوفات و اراضی مرتبط با آن در مازندران باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به چالش‌های حوزه وقف، گفت: وضعیت موقوفات و اراضی مرتبط با آن باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود، چراکه بسیاری از مردم استان با این مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

او افزود: پیشرفت استان نیازمند همدلی و اراده جمعی مدیران اجرایی است.

عالیشاه در خصوص چالش‌های پیش روی استان از جمله تغییر کاربری اراضی، ناترازی انرژی و ساماندهی سواحل، گفت: برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای استان، همدلی و وفاق در بین مسئولان استان ضروری است.

دادستان مرکز مازندران همچنین بر لزوم هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و مدیران کل در راستای حل مشکلات تأکید کرد و افزود: استاندار مازندران به‌خوبی این روحیه همکاری را نمایان کرده‌اند و سایر مسئولان نیز باید در این مسیر گام بردارند.

عالیشاه در ادامه به پیگیری وضعیت زمین‌ها و امتیازات واگذارشده در قالب طرح‌های کشاورزی و صنعتی اشاره کرد و گفت: بسیاری از این زمین‌ها تاکنون هیچ اقدامی نداشته‌اند که در این راستا از مسئولان مربوطه مانند جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته‌ایم تا این موضوعات را پیگیری کنند.

