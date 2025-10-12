شبگرد مصری، یکی از پرندگان مهاجر ایران، پس از حدود ۶۰ سال بار در گیلان مشاهده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عطا صالح پور، عکاس طبیعت همزمان با روز جهانی پرندگان مهاجر موفق شد تصویری از گونه «شبگرد مصری» را در گیلان ثبت و مستند کند تا سندی ارزشمند برای جامعه علمی و دوستداران محیط زیست فراهم شود.

شبگرد مصری (شبگرد دشتی) یکی از پرندگان مهاجر به ایران و از حیث پرنده نگری بسیار ارزشمند، پس از حدود ۶۰ سال بار دیگر در گیلان مشاهده شده است.

این موضوع نشان‌دهنده اهمیت زیستگاه‌های طبیعی گیلان برای پرندگان به ویژه گونه‌های مهاجر است.

این پرنده به اندازه ۲۵ سانتیمتر، پر و بالش خیلی کمرنگ‌تر و به طور محسوسی خاکی رنگ‌تر از شبگرد معمولی است. در پرواز بال‌ها و دمش خیلی دراز به نظر می‌آید.

زیستگاه پرنده شبگرد مصری مناطق باز با بوته‌های خشک پراکنده، جنگل‌های تنک، زمین‌های زراعی ناهموار است و روی زمین آشیانه می‌سازد.

در گیلان تاکنون ۲ گونه شبگرد معمولی و شبگرد مصری گرارش شده است.

این استان با طبیعت بی‌نظیر خود، بار دیگر ثابت کرد که خانه‌ای امن برای گونه‌های نادر و ارزشمند است.

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان