توزیع ۸۰ هزارتن روغن آفتابگردان دولتی برای کمک به تنظیم بازار

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی گفت: آرامش چند ماهه اخیر بازار روغن نباتی ماحصل حجم بالای تولید و توزیع و تدابیر کارخانجات روغن نباتی است،  اما تردید و  نگرانی‌هایی نسبت به تداوم آرامش بازار  وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا شریفی دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران گفت: طی ۶ ماهه نخست سال  بیش از ۱.۱ میلیون تن انواع روغن نباتی توسط کارخانجات تولید و توزیع شده است و این امر حاکی از رکورد شکنی تولید در صنعت  ۷۲ ساله روغن نباتی کشور است.

به گفته وی، در حال حاضر دوره انتظار وصول مطالبات ارزی تجار و کارخانجات روغن نباتی، به بیش از ۹ ماه رسیده است و این تاخیر بسیار طولانی موجب کاهش توان ارزی کارخانجات برای خریدهای مجدد، تنزل میزان خروج کالا از گمرکات نگرانی فروشندگان خارجی در ارسال مجدد کالا به ایران و افزایش هزینه مالی کارخانجات شده و به همین دلیل اخیرا، میزان کوتاژهای روغن خام در گمرکات، به شدت کاهش یافته است.

شریفی حذف ارز ترجیحی و پیشروی تدریجی به سمت نظام تک نرخی ارز را موثرترین و کارآمدترین استراتژی در شرایط پیش روی صنعت روغن نباتی برشمرد و متذکر شد: در صورت تغییر نرخ ارز صنعت روغن نباتی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به نرخ آزاد یا تجویز واردات بدون انتقال ارز، میانگین قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم روغن نباتی از ۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان فعلی به ۲۲۰ هزارتومان می رسد.

وی افزود: با توجه به سرانه مصرف روغن خانوار هر ایرانی معادل یک کیلوگرم در ماه و ارزبری هر کیلوگرم روغن معادل ۱.۴ دلار، هزینه ماهانه هر ایرانی از ۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان  به ۲۲۰ هزارتومان  افزایش می یابد که در شرایط فعلی، رقم نگران کننده ای نیست ضمن اینکه دولت می تواند این مابه التفاوت را ، از محل درآمد حاصل از تفاوت نرخ فروش ارز، نه تنها برای دهک های پایه بلکه برای کلیه دهک ها جبران نماید.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی تصریح کرد: کاهش مصرف، صرفه جویی ارزی سالانه ۵۰۰ میلیون دلار، حذف قاچاق، حذف یارانه پنهان روغن در صادرات محصولات غذایی، برچیده شدن نظارت گسترده فعلی، ایجاد امکان صادرات روغن نباتی و کمک ۱۶۰ همتی به بودجه دولت  از محاسن حذف ارز ترجیحی واردات روغن خام است.

شریفی ضمن اعلام تصمیم دولت مبنی بر عرضه مستمر روغن خام شرکت بازرگانی دولتی ایران به کارخانجات روغن نباتی گفت: در مرجله نخست این تصمیم ۸۰ هزار تن روغن خام آفتابگردان شرکت بازرگانی دولتی به منظور جبران کمبود روغن، در برنامه توزیع قرار گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد تا مادامی که تاخیر در پرداخت های ارزی وجود دارد، لازم است عرضه مداوم و مستمر روغن خام توسط دولت به بخش خصوصی ادامه پیدا کند تا شاهد توازن در تولید و توزیع و ایجاد تعادل در بازار باشیم.

