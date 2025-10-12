نماینده جنبش حماس در ایران درباره تسلیم رژیم صهیونیستی در برابر ملت غزه نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه تورانلو- خالد قدومی نماینده جنبش حماس در ایران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره تسلیم رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت مردم غزه بیان کرد: بی‌شک، دلیل این وضعیت فداکاری ملت ما، پایداری مردم ما و ثبات قدم آنان در دوران طوفان الاقصی است. قطعاً این پیروزی به دست مجاهدان قهرمان غزه، و مقاومت شجاعانه فلسطین رقم خورد.

وی ادامه داد: دلیل این موفقیت همچنین در فعالیت‌های رسانه‌ای شما و آزادگان سراسر جهان است که در پهنه دریا و خشکی برای مقابله با تهدیدات امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی حضور یافته‌اند. این تجمع گسترده در سطح منطقه و جهان، فشاری بالقوه بر ترامپ و نتانیاهو وارد کرد؛ به‌گونه‌ای که امروز نتانیاهو مجبور به مذاکره با مقاومت شده است.

خالد قدومی بیان کرد: ما در این مذاکرات خطوط قرمز خود را مشخص کرده‌ایم. همانطور که پیشتر اعلام کردیم، این رژیم باید خطوط قرمز را رعایت کند: توقف جنگ، خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از غزه، بازگشایی گذرگاه‌ها، ورود کمک‌های بشردوستانه و بازسازی غزه. بنابراین، این مسئولیت مشترکی است که در منطقه بر عهده داریم. ما در مقاومت، بهانه‌های رژیم را کنار زدیم و نقش خود را ایفا کردیم. امروز جهان باید حقوق مشروع ما را تأمین کند و آرامش و امنیت را برای جامعه ما محقق سازد.

وی درباره آينده غزه بیان کرد: فردای غزه روشن و مثبت است؛ به دلیل شهادت کودکان، شهادت زنان و مردان. امروز بیش از هفتاد هزار شهید و مجروح و نزدیک به ده هزار مفقود داریم. بیش از بیست هزار نفر از این شهدا، کودک هستند. لذا، این قربانی‌ها به دلیل جایگاه تاریخی و حقانیت این مردم، به نتیجه‌ای مثبت خواهد رسید و ثمره آن، آرامش، امنیت و پیروزی مقاومت خواهد بود، ان‌شاءالله.

نماینده جنبش حماس در ایران در باره نقش ایران نیز بیان کرد:  ایران حامی و رفیق ماست. در طول دوازده روز حملات جنایت‌کارانه رژیم صهیونیستی، ثابت شد که ملت ایران در کنار فلسطینی‌ها ایستاده‌اند و خون ایرانیان با خون فلسطینیان آمیخته است. ما آینده‌ای مشترک برای دفاع از امنیت جهان اسلام و امنیت ایران سرافراز داریم.

