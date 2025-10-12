ورزشکار پرورش اندام ایران در مسابقات مستر المپیا ۲۰۲۵ در جایگاه دوم ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فینال مسابقات مستر المپیا ۲۰۲۵ بامداد امروز یکشنبه ۲۰ مهر و از ساعت ۰۵:۳۰ به وقت تهران در کشور آمریکا برگزار شد و هادی چوپان نماینده کشورمان در جایگاه دوم ایستاد.

اندرو جک در رتبهٔ سوم قرار گرفت و درک لانسفورد قهرمان مسابقات شد. چوپان سال ۲۰۲۲ قهرمان و سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نایب‌قهرمان مسترالمپیا شده بود و این برای سومین سال پیاپی است که عنوان دوم را به خود اختصاص می دهد.

در پایان رقابت هیجان انگیز دسته اوپن مسترالمپیای ۲۰۲۵ هادی چوپان با اینکه قهرمان مردمی سال لقب گرفت، اما در رده بندی نهایی پایین‌تر از درک لانسفورد به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.