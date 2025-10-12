ورزشکار پرورش اندام ایران در مسابقات مستر المپیا ۲۰۲۵ در جایگاه دوم ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فینال مسابقات مستر المپیا ۲۰۲۵ بامداد امروز یکشنبه ۲۰ مهر و از ساعت ۰۵:۳۰ به وقت تهران در کشور آمریکا برگزار شد و هادی چوپان نماینده کشورمان در جایگاه دوم ایستاد.

اندرو جک در رتبهٔ سوم قرار گرفت و درک لانسفورد قهرمان مسابقات شد. چوپان سال ۲۰۲۲ قهرمان و سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نایب‌قهرمان مسترالمپیا شده بود و این برای سومین سال پیاپی است که عنوان دوم را به خود اختصاص می دهد.

در پایان رقابت هیجان انگیز دسته اوپن مسترالمپیای ۲۰۲۵ هادی چوپان با اینکه قهرمان مردمی سال لقب گرفت، اما در رده بندی نهایی پایین‌تر از درک لانسفورد به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

برچسب ها: هادی چوپان ، پرورش اندام
خبرهای مرتبط
هادی چوپان در یک قدمی قهرمانی مسترالمپیا
هادی چوپان: بمیرم ندهم تن به غیر وطن
هادی چوپان قوی‌ترین مرد تاریخ مستر المپیا شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
میثم
۰۹:۴۷ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
درست بگید دوم شد. نایب قهرمان چیه دیگه
۰
۰
پاسخ دادن
پشت پرده غیبت بیفوما در بازی دوستانه پرسپولیس
سرگردانی تاکتیکی تیم ملی فوتبال برابر روسیه را شاهد بودیم/ ضمانت صعود به جام جهانی در حد شعار است
میلاد محمدی به دفاع چپ پرسپولیس برمی‌گردد
پیروزی ایتالیا، اسپانیا و پرتغال/ تحقیر رژیم صهیونیستی در نروژ در داخل و خارج از زمین+ فیلم
شاگردان کی روش نیازمند معجزه برای رسیدن به جام جهانی/ یک تساوی تا صعود مستقیم امارات و عربستان
عراقچی: اگر تیم استقلال هم مراسم داشته باشد، در آن شرکت می‌کنم + فیلم
پشت قهرمانی وزنه برداری، سرمایه‌هایی که هدر رفت
آخرین اخبار
پشت قهرمانی وزنه برداری، سرمایه‌هایی که هدر رفت
عراقچی: اگر تیم استقلال هم مراسم داشته باشد، در آن شرکت می‌کنم + فیلم
شاگردان کی روش نیازمند معجزه برای رسیدن به جام جهانی/ یک تساوی تا صعود مستقیم امارات و عربستان
پیروزی ایتالیا، اسپانیا و پرتغال/ تحقیر رژیم صهیونیستی در نروژ در داخل و خارج از زمین+ فیلم
میلاد محمدی به دفاع چپ پرسپولیس برمی‌گردد
پشت پرده غیبت بیفوما در بازی دوستانه پرسپولیس
سرگردانی تاکتیکی تیم ملی فوتبال برابر روسیه را شاهد بودیم/ ضمانت صعود به جام جهانی در حد شعار است
علی داوودی: در آینده جبران می‌کنم/ در مسابقه کتفم درد شدیدی گرفت
پیام دنیامالی به تیم ملی وزنه‌برداری ایران پس از قهرمانی جهان
رئیس انجمن یکی از رشته‌های المپیکی اعلام شد
البرز قهرمان مسابقات نجات غریق کشور شد
شناگر ایران طلایی شد
پیام تبریک وزارت ورزش و جوانان پس از نایب قهرمانی واترپلو ایران در آسیا
وزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ داودی اوت کرد؛ لالایان قهرمان شد
تیم ملی وزنه برداری ایران قهرمان جهان شد
داودی به مدال برنز یکضرب جهان رسید/ شریفی انصراف داد
تیم ملی واترپلو ایران نایب قهرمان آسیا شد
صابر کاظمی به الریان قطر پیوست
مرحله سوم جام‌حذفی فوتبال قرعه‌کشی شد
پیروزی تیم ملی تنیس روی میز در اولین دیدار آسیایی
محرومیت یک ساله چهار ماه تمام شد! / احمد محمدی دست به سوت می‌شود
مهروز ساعی: من و برادرم خیلی قضاوت شدیم/ کیانی و نعمت‌زاده سوءتفاهمات را برطرف کردند
برونو فرناندز: از حضور در منچستریونایتد خوشحالم
نشست معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با بانوان مدال‌آور پارالمپیکی ایران
مربی اوکراینی تیم ملی آب‌های آرام وارد ایران شد
استقلالی‌ها با ۳ کشتی‌گیر عنوان‌دار روس قرارداد بستند
پیام وزیر ورزش در پی کسب مدال‌های درخشان ورزشکاران ایرانی در پاراوزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان
آمار ضعیف تیم ملی فوتبال ایران مقابل روسیه
مطالبه برای پژوهش در زمینه ارتباط مولفه‌های صلح با ورزش هنوز محدود است
پشت پرده تابلوی جنجالی پیشکسوت ژیمناستیک؛ چرا ماجرا مشکوک است؟