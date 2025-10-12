باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک راهپیمایی ملی بزرگ در حمایت از فلسطین در روز شنبه، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ در مرکز لندن برگزار شد. این تاریخ از آن جهت حائز اهمیت است که یک روز پس از برقراری آتش‌بس در غزه رخ داد.

این راهپیمایی توسط کمپین همبستگی فلسطین (PSC) *سازماندهی شده بود و به عنوان سی و دومین تظاهرات ملی از اکتبر ۲۰۲۳ گزارش شد. گزارش‌ها از سوی سازمان‌دهندگان و رسانه‌ها از حضور چندین ده‌هزار شرکت‌کننده حکایت داشت. تظاهرکنندگان پلاکارد‌هایی با شعار‌هایی همچون «از رود تا دریا، فلسطین آزاد خواهد شد»، «سلاح دادن به اسرائیل را متوقف کنید» و «مقابله با نسل‌کشی جرم نیست» در دست داشتند.

علیرغم آتش‌بس، سازمان‌دهندگان اعلام کردند که این راهپیمایی ضروری است، زیرا اعتقاد کمی به اینکه طرح آتش‌بس میانجی‌گری شده توسط آمریکا منجر به صلحی عادلانه و پایدار خواهد شد، دارند. آنان اعلام کردند که کمپین آنها تا زمانی که ریشه‌های درگیری، از جمله سیستم آپارتاید و اشغال، مورد توجه قرار نگیرد، ادامه خواهد یافت.

پلیس متروپولیتن به منظور جداسازی گروه‌های رقیب تظاهرکننده، شرایطی را تحت قانون نظم عمومی اعمال کرد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که جرمی کوربین، رهبر سابق حزب کارگر و از بنیان‌گذاران حزب یورپارتی، در جلوی جمعیت در حالی که در راهپیمایی از پل وستمینستر عبور می‌کردند، حضور داشت و در حمل یک بنر بزرگ با عنوان راهپیمایی ملی. فلسطین آزاد کمک کرد. او در راهپیمایی برای فلسطین در لندن، یکی از بزرگترین تظاهرات طرفدار فلسطین در این شهر، سخنرانی کرد که هزاران فعال و حامی در آن حضور داشتند و همبستگی خود را با غزه و آرمان فلسطین نشان دادند.

منبع: آناتولی