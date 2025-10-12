باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مصر روز دوشنبه میزبان اجلاس بین‌المللی صلح در شهر شرم الشیخ در کنار دریای سرخ خواهد بود که ریاست مشترک آن را عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر و دونالد ترامپ، همتای آمریکایی او بر عهده خواهند داشت.

در بیانیه ریاست جمهوری مصر آمده است که این اجلاس رهبران بیش از ۲۰ کشور را گرد هم خواهد آورد. در این بیانیه آمده است که هدف این اجلاس «پایان دادن به جنگ در نوار غزه، تقویت تلاش‌ها برای برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه و آغاز مرحله جدیدی از امنیت و ثبات منطقه‌ای» است.

به گفته این بیانیه، این اجلاس «در پرتو دیدگاه رئیس جمهور آمریکا، ترامپ، برای دستیابی به صلح در منطقه و تلاش‌های بی‌وقفه او برای پایان دادن به درگیری‌ها در سراسر جهان برگزار می‌شود.»

پیش از این آکسیوس به نقل از منابعی مدعی شد بود که ایران نیز به اجلاس شرم‌الشیخ درباره غزه دعوت شده است.

ترامپ روز چهارشنبه اعلام کرد که اسرائیل و حماس با مرحله اول طرح ۲۰ ماده‌ای که او در ۲۹ سپتامبر ارائه کرد، موافقت کردند. این طرح شامل برقراری آتش‌بس در غزه، آزادی همه اسیران اسرائیلی در ازای آزادی حدود ۲۰۰۰ زندانی فلسطینی و خروج تدریجی نیرو‌های اسرائیلی از کل نوار غزه است. مرحله اول این توافق ساعت ۱۲ ظهر به وقت محلی (۰۹:۰۰ به وقت گرینویچ) روز جمعه به اجرا درآمد.

مرحله دوم این طرح خواستار ایجاد یک سازوکار جدید حکومتی در غزه بدون مشارکت حماس، تشکیل یک نیروی امنیتی متشکل از فلسطینی‌ها و نیرو‌هایی از کشور‌های عربی و اسلامی و خلع سلاح حماس است.

از اکتبر ۲۰۲۳، حملات اسرائیل بیش از ۶۷۶۰۰ فلسطینی را در این منطقه محصور که اکثر آنها زن و کودک هستند، به شهادت رسانده و آن را غیرقابل سکونت کرده است.

