مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس در یونان با رقیب جدی مواجه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت یونانی «RedKing»، انتظار می‌رود رومن یارمچوک به زودی وارد ترکیب تیم فوتبال المپیاکوس شود و در برنامه‌های خوزه لوئیس مندیلیبار، سرمربی باسکی این تیم، جای بگیرد.

مندیلیبار قصد دارد از یارمچوک هم به عنوان مهاجم نوک و هم در سیستم دو مهاجمه استفاده کند؛ سیستمی که پیش‌تر با زوج مهدی طارمی و ایوب الکعبی به خوبی جواب داده بود.

مهاجم اوکراینی آشنایی کاملی با ایوب الکعبی دارد و فصل گذشته هم‌تیمی او بوده است؛ هم در زمین و هم در رختکن قرمزپوشان رابطه نزدیکی برقرار کرده بود. با این حال، یارمچوک شناخت خوبی از مهاجم ایرانی طارمی نیز دارد و می‌تواند با او یک زوج هجومی خطرناک تشکیل دهد.

این دو بازیکن پیش از این بار‌ها در زمین‌های فوتبال پرتغال مقابل هم قرار گرفته‌اند؛ زمانی که طارمی با پیراهن پورتو می‌درخشید و یارمچوک مهاجم تیم ملی اوکراین برای بنفیکا بازی می‌کرد؛ بنابراین نه تنها رقیب بودند، بلکه در نبرد‌های بزرگ و سنتی پرتغال نیز مقابل یکدیگر صف‌آرایی کرده‌اند.

حالا با ویژگی‌های متفاوت این دو بازیکن، ترکیب آنها در لیگ یونان می‌تواند هر خط دفاعی‌ای را به چالش بکشد و کار را برای رقبا در مسابقات اروپایی دشوار کند.

به طور دقیق، طارمی و یارمچوک در مجموع ۱۱۰ دقیقه در لیگ پرتغال مقابل یکدیگر بازی کرده‌اند. جالب‌تر اینکه در یکی از این دیدار‌ها که پورتو با نتیجه ۳ بر ۱ پیروز شد، هر دو بازیکن موفق به گلزنی شدند.

برچسب ها: مهدی طارمی ، فوتبال
