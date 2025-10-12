در آستانه هفته پارالمپیک، ورزشکاران نابینا و کم‌بینا در بندرعباس در رقابتی نمادین در رشته‌های شطرنج و دومینو گرد هم آمدند تا توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -به مناسبت آغاز هفته پارالمپیک، مسابقه نمادین شطرنج و دومینو با حضور جمعی از ورزشکاران و مسئولان در سالن ولایت شهرک توحید بندرعباس برگزار شد. این رویداد با هدف ترویج ورزش همگانی و گرامیداشت تلاش‌های جامعه ورزشکاران دارای نیازهای ویژه برگزار گردید.

در بخش مسابقات شطرنج، ورزشکارانی شامل حمیدرضا بهالدینی، علیرضا بهالدینی، رضا فولادی، محمدهادی بالو، محمدمتین ماندگاری، امیرعلی ایرانپور و امین‌رضا عبدالهی با یکدیگر به رقابت پرداختند. همچنین در بخش دومینو، مهراد اکبری، محمد نارویی و عرشیا محمدی به رقابتی دوستانه پرداختند.

این برنامه با حضور چهره‌های ورزشی و اجرایی از جمله محمد جاودان رئیس هیأت ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان استان هرمزگان، عبدالرسول رئیسی رئیس هیأت شهرستان بندرعباس، الهام جعفری بهرغی دبیر هیأت، سمانه حاج‌علیزاده نایب‌رئیس بانوان و اسماعیل خادمی شهردار افتخاری شهرک توحید برگزار شد.

در پایان مراسم، به پاس حضور و تلاش تمامی شرکت‌کنندگان، کارت‌های هدیه‌ای اهدا شد و از علی رحمت‌زاده عضو هیأت امنای مسجد شهرک توحید و اکبر بستانی به‌منظور حمایت‌های ارزشمندشان از جامعه نابینایان و کم‌بینایان تقدیر به عمل آمد.

برچسب ها: ورزش و جوانان ، هرمزگان ، نابینایان ، کم بینایان ، بندرعباس
خبرهای مرتبط
قائم مقام انجمن نابینایان ایران اعلام کرد
برگزاری آزمون استخدامی که نابینایان در آن قبول، اما در مصاحبه‌اش رد شدند
مظلومی: سرآمد حمایت‌ از ورزشکاران نابینا هستیم
همدان/
قهرمانی همدان در لیگ شطرنج نابینایان و كم بینایان كشور
رقابت های جهانی نابینایان وکم بینایان -2015 کره جنوبی
آرخی اولین مدال کاروان ایران را به ارمغان آورد /فرح در ماده 400 متر به فینال رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برد و باخت نمایندگان هرمزگان در لیگ دسته اول فوتبال کشور
راه‌اندازی مسیر پروازی بندرعباس–یزد
آخرین اخبار
برد و باخت نمایندگان هرمزگان در لیگ دسته اول فوتبال کشور
راه‌اندازی مسیر پروازی بندرعباس–یزد
نماینده غرب هرمزگان: بهره‌برداری از دارایی‌های بلااستفاده دولت راهگشای توسعه عمرانی کشور است
آتش‌سوزی در مجتمع تجاری اطلس بندر درگهان جزیره قشم/ حریق مهار شد + فیلم
۲۷ مهر، آخرین مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی در هرمزگان
آتش سوزی در مجتمع تجاری اطلس درگهان قشم/آتش مهار شد
معاون سیاسی استانداری هرمزگان: خانه سالمندان، جلوه‌ای از احترام به سالمندان و سرمایه‌ای برای جامعه است
مسابقه نمادین شطرنج و دومینو به مناسبت آغاز هفته پارالمپیک در بندرعباس برگزار شد