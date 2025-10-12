باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -به مناسبت آغاز هفته پارالمپیک، مسابقه نمادین شطرنج و دومینو با حضور جمعی از ورزشکاران و مسئولان در سالن ولایت شهرک توحید بندرعباس برگزار شد. این رویداد با هدف ترویج ورزش همگانی و گرامیداشت تلاشهای جامعه ورزشکاران دارای نیازهای ویژه برگزار گردید.
در بخش مسابقات شطرنج، ورزشکارانی شامل حمیدرضا بهالدینی، علیرضا بهالدینی، رضا فولادی، محمدهادی بالو، محمدمتین ماندگاری، امیرعلی ایرانپور و امینرضا عبدالهی با یکدیگر به رقابت پرداختند. همچنین در بخش دومینو، مهراد اکبری، محمد نارویی و عرشیا محمدی به رقابتی دوستانه پرداختند.
این برنامه با حضور چهرههای ورزشی و اجرایی از جمله محمد جاودان رئیس هیأت ورزشهای نابینایان و کمبینایان استان هرمزگان، عبدالرسول رئیسی رئیس هیأت شهرستان بندرعباس، الهام جعفری بهرغی دبیر هیأت، سمانه حاجعلیزاده نایبرئیس بانوان و اسماعیل خادمی شهردار افتخاری شهرک توحید برگزار شد.
در پایان مراسم، به پاس حضور و تلاش تمامی شرکتکنندگان، کارتهای هدیهای اهدا شد و از علی رحمتزاده عضو هیأت امنای مسجد شهرک توحید و اکبر بستانی بهمنظور حمایتهای ارزشمندشان از جامعه نابینایان و کمبینایان تقدیر به عمل آمد.