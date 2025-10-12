سید محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره موضع‌گیری‌های اعضای مجمع توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موضع‌گیری‌های اعضای مجمع، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره از میان رجال سیاسی و مدیران باسابقه کشور انتخاب می شوند که تجربه حضور در  بخش های مهم نظام را دارند و در بیان دیدگاه های خود آزادند. 

با این حال، برخی اظهارات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مانند سخنان اخیر آقای باهنر، از منظر شخصیت حقیقی ایشان مطرح شده و ارتباطی با مواضع رسمی مجمع یا جایگاه حقوقی آنان ندارد. 

وی تاکید کرد: مواضع رسمی مجمع، صرفاً از طریق ریاست مجمع یا سخنگوی آن اعلام می شود.

