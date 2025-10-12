قائم‌مقام استاندار و معاون سیاسی هرمزگان با تأکید بر اهمیت حمایت از سالمندان و توجه به مشکلات آنان، از تلاش‌های کارکنان این مراکز قدردانی کرد و بر ضرورت مدیریت هدفمند و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای ارتقای خدمات تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛احمد نفیسی در بازدید از خانه سالمندان شبانه‌روزی لقمان حکیم تازیان ، ضمن گفت‌وگو با کارکنان و مدیران خانه سالمندان، اهمیت احترام به سالمندان و جایگاه آنان در فرهنگ ایرانی را یادآور شد و گفت: در ادبیات مذهبی و فرهنگی ما، احترام به سالمندان بخش جدایی‌ناپذیر جامعه است و همه‌جای دنیا این ارزش مورد توجه است، اما سبک زندگی مدرن چالش‌هایی را پیش آورده که باید مدیریت شوند.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی خدمات و مدیریت هدفمند، افزود: مشکلات جزئی و نابسامانی‌ها هرچند وجود دارند، اما نباید جلوی اقدامات مثبت جامعه و خدمات ارزشمند شما گرفته شود. خدمات به سالمندان، مانند چشمه‌ای است که با هدایت درست، همواره تداوم خواهد داشت.

نفیسی با تأکید بر نقش کارکنان مراکز سالمندان، گفت: کار شما از ارزشمندترین اقدامات اجتماعی است و اثرات آن نه تنها در زندگی سالمندان، بلکه در زندگی همکارانتان و نسل‌های آینده مشهود خواهد بود.

وی همچنین بر ضرورت حضور فعال بخش خصوصی در این حوزه تأکید کرد و نمونه‌هایی از مراکز موفق روزانه سالمندان و مدل‌های اروپایی ارائه کرد که در آن سالمند احساس مالکیت و تعلق به محیط زندگی خود داشته باشد.

قائم‌مقام استاندار هرمزگان افزود: دولت می‌تواند با حمایت‌های مالی و معافیت‌های مناسب، بخش خصوصی را به مشارکت در این حوزه تشویق کند تا خدمات جامع‌تر و پایدارتر شود.

نفیسی در پایان از همه کارکنان و همکاران بهزیستی قدردانی کرد و گفت: تلاش شما بی‌اثر نخواهد ماند و هر قدمی که برای خدمت به سالمندان برداشته شود، بازتابی مثبت در جامعه و در زندگی خودتان خواهد داشت.

بازدید قائم‌مقام استاندار از خانه سالمندان هرمزگان، فرصتی برای بررسی مشکلات، ارائه راهکارهای اجرایی و تقویت تعامل میان بخش دولتی و خصوصی بود و نشان داد که نگاه مدیریت استان به سالمندان، ترکیبی از احترام فرهنگی و اقدامات عملی برای بهبود کیفیت زندگی آنان است.

منبع:روابط عمومی استانداری هرمزگان

