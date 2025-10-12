۱۲ حفار غیرمجاز در محوطه تاریخی شاه میلرزان شهرستان تالش شناسایی و دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمدرضا امیدی‌راد، فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان گیلان از شناسایی و دستگیری ۱۲ حفار غیرمجاز در محوطه تاریخی شاه میلرزان تالش با هوشیاری مردم و اقدام سریع ضابطان قضایی خبر داد.

به گفته او، موضوع قاچاق و کندوکاو غیرمجاز در این محوطه تاریخی از سوی یگان حفاظت به نیروی انتظامی منعکس شد که در پی آن، ۱۲ نفر از عاملان این عملیات در محل دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان گیلان افزود: در این عملیات، ۳ دستگاه خودرو و همچنین ادوات و آلات کندوکوب که توسط متهمان استفاده می‌شد، کشف و ضبط شد.

سرهنگ امیدی راد تصریح کرد: بر اساس این گزارش، افراد دستگیر شده با قصد به دست آوردن اشیاء و اموال فرهنگی تاریخی در این محوطه باستانی حضور یافته بودند که با هوشیاری مردم محلی و حضور به موقع ضابطان قضایی، پیش از هرگونه تخریب در سایت تاریخی، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

محوطه تاریخی «شاه میلرزان» تالش از جمله آثار ارزشمند تاریخی استان گیلان است و تحت حفاظت سازمان میراث فرهنگی است.

منبع: میراث فرهنگی گیلان