اقدام زیبای تعدادی از فرزندان و کارکنان انتظامی شهرستان به همراه کمیته امور بانوان فرمانداری درمحل فرماندهی نیشابور در هفته فراجا سوژه شهروندخبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته فراجا در یک حرکت زیبا و خاطره انگیز باحضور تعدادی از فرزندان و‌خانواده کارکنان انتظامی شهرستان نیشابور به اتفاق "بهمدی" رییس کارگروه تخصصی دختران نوجوان وجوان شهرستان، "میرزایی یزدی" و "رکنی زاده"دبیر کارگروه تخصصی دختران نوجوان وجوان شهرستان، "شهریان"کارشناس زنان و خانواده فرمانداری، و"دلیر" مدیر دبیرستان وکیلی ۹، در محل ستاد فرماندهی انتظامی نیشابورحضور یافته و با اهدای گل و‌هدیه با هدف تجلیل و تقدیر از فرماندهان انتظامی و تعدادی از بانوان انتظامی، روزی خاطره انگیز را رقم زدند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

