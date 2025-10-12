براساس سامانه پایش کیفی هوای کشور ، هوای ۹ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ در شهر دشت آزادگان ۲۲۹ میکروگرم بر مترمکعب گزارش شده که نشانگر وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی است.

این شاخص در شهرهای اندیمشک ۱۵۸‌، اهواز ۱۶۹، دزفول ۱۸۲ و ملاثانی ۱۵۳ میکروگرم بر مترمکعب به ثبت رسیده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی است.

شاخص کیفی هوا در شهرهای اندیکا ۱۰۳، بهبهان ۱۱۷، شوش ۱۴۴ و مسجدسلیمان ۱۱۱ میکروگرم بر مترمکعب بوده که برای گروه‌های حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در آبادان، آغاجری، امیدیه، ایذه، خرمشهر، دهدز، رامهرمز، شادگان، شوشتر، لالی ماهشهر، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور