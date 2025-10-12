باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ مهدی مرتضوی‌زاده با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های روستایی چهارمحال و بختیاری گفت: راه‌های روستا‌های بالای ۱۰۰ و ۵۰ خانوار در اولویت بعدی آسفالت قرار دارند، اما کمبود اعتبار روند اجرای پروژه‌ها را کند کرده است.

وی افزود: چهارمحال و بختیاری ۳ هزار و ۸۰۱ کیلومتر راه اصلی، فرعی، درون‌شهری و روستایی دارد که بیش از ۷۰ درصد آن شامل راه‌های فرعی و روستایی است. از این میان، ۱۷۷۸ کیلومتر راه روستایی و ۲۸۴ کیلومتر راه فرعی آسفالته است، همچنین ۵۴۳ کیلومتر راه خاکی و ۹۵ کیلومتر راه شوسه در سطح استان وجود دارد.

مرتضوی‌زاده به کاهش شدید اعتبارات از سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: از آن زمان، بودجه ساخت و نگهداری راه‌های روستایی باید از محل اعتبارات تملک دارایی استان تأمین شود و هیچ اعتبار ملی برای آن در نظر گرفته نشده است. در صورتی که نگاه ملی به موضوع وجود داشت، بین ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد ریال بودجه اختصاص می‌یافت، اما سال گذشته تنها ۳۶ درصد از اعتبارات مصوب تخصیص یافت.

معاون فنی و ساخت راه‌های روستایی هزینه ساخت هر کیلومتر راه روستایی را ۷۵ تا ۹۰ میلیارد ریال و روکش آن را بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در مناطق سخت‌گذر مانند بازفت و کوهرنگ این رقم تا ۴۰ میلیارد ریال می‌رسد.

وی ادامه داد: با اعتبار کامل، سالانه ۳۰ کیلومتر راه روستایی می‌توان احداث کرد، اما محدودیت منابع فعلی این عدد را به ۲۰ تا ۲۵ کیلومتر کاهش داده است.

مرتضوی‌زاده با اشاره به کاهش دوره بازسازی آسفالت از ۵–۱۰ سال به ۴–۶ سال گفت: کمبود منابع مالی مانع نگهداری مستمر راه‌ها شده و آسفالت ۳۲۴ کیلومتر راه خاکی روستا‌های بالای ۲۰ خانوار در شرایط فعلی حداقل ۱۰ سال زمان نیاز دارد.

وی همچنین از تجهیز شبکه راه‌های استان به سامانه‌های هوشمند خبر داد و گفت: ۳۱ دوربین نظارت تصویری در نقاط حادثه‌خیز و برف‌گیر، ۳۸ دوربین ثبت تخلفات، ۲ دستگاه توزین در حال حرکت، ۷۰ دستگاه ترددشمار و ۳ دوربین تصویربرداری ثابت فعال هستند. نگهداری این تجهیزات هزینه بالایی دارد و همچنان ۱۴ دوربین جدید در حال اخذ مجوز مناقصه است.

مرتضوی‌زاده ابراز امیدواری کرد که با پیگیری نمایندگان استان و استاندار و تزریق اعتبارات ملی، روند اجرای پروژه‌های راه‌سازی روستایی تسریع شود.