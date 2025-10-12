مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی از اهدای خون ۱۲ هزار و ۵۲۶ نفر از ابتدای سال در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - مهدی‌زاده مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۶ هزار و ۲۹۸ نفر برای اهدای خون به مراکز خونگیری در استان مراجعه کرده‌اند.

او افزود: از این تعداد مراجعه، ۱۲ هزار و ۵۲۶ نفر موفق به اهدای خون شده‌اند.

مهدی زاده عنوان کرد: از مجموع مراجعه کنندگان برای اهدای خون، ۱۴ هزار و ۷۹۳ نفر آقا و هزار و ۵۰۵ نفر خانم بوده‌اند و ۳ هزار و ۴۹۶ نفر برای اولین بار برای اهدای خون مراجعه کرده‌اند.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی ادامه داد: ۸ هزار و ۲۹۰ نفر از افرادی که موفق به اهدای خون شده‌اند از اهداکنندگان مستمر بوده و ۴ هزار و ۵۱۲ نفر نیز اهداکننده با سابقه هستند.