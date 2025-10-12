مدافع ملی پوش تیم فوتبال استقلال تهران برای دیدار با مس رفسنجان در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر آماده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - صالح حردانی مدافع راست تیم فوتبال استقلال که در دیدار این تیم مقابل چادرملو دچار مصدومیت شده و به همین دلیل اردوی اخیر تیم ملی فوتبال ایران را از دست داده بود، پس از چند روز تمرینات اختصاصی، به تمرینات گروهی آبی‌پوشان بازگشت.

روند بهبودی این بازیکن سریع‌تر از انتظار پیش رفته و کادر پزشکی استقلال از شرایط او رضایت نسبی دارد. با این حال، کادر فنی تصمیم گرفته است برای جلوگیری از هرگونه مصدومیت مجدد، بازگشت او به میادین را با احتیاط پیش ببرد.

تیم فوتبال استقلال در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر، روز جمعه ۲۵ مهرماه از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف مس رفسنجان خواهد رفت. با وجود بهبود وضعیت حردانی، احتمالاً او در این دیدار استراحت خواهد کرد تا برای بازی‌های بعدی در شرایط کامل و مطلوب به میدان بازگردد.

بازگشت زودهنگام این مدافع سرعتی به تمرینات گروهی، خبر خوشی برای هواداران استقلال محسوب می‌شود و می‌تواند در ادامه فصل نقش مهمی در ترکیب اصلی آبی‌ها ایفا کند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
عارف غلامی آماده بازگشت به ترکیب استقلال شد
مرحله سوم جام‌حذفی فوتبال قرعه‌کشی شد
عجیب اما واقعی؛
مجموعه تنیس استقلال به مزایده گذاشته شد!
پشت پرده غیبت بیفوما در بازی دوستانه پرسپولیس
احتمال بازگشت صالح حردانی به ترکیب اصلی استقلال قوت گرفت
محرومیت یک ساله چهار ماه تمام شد! / احمد محمدی دست به سوت می‌شود
لیگ فوتسال بانوان؛ استقلال، سپاهان را درهم کوبید
عراقچی: اگر تیم استقلال هم مراسم داشته باشد، در آن شرکت می‌کنم + فیلم
طالبی: تیم‌های بزرگ با روند رو به رشد فاصله دارند/ بستر لازم برای بازیکنان خارجی مطرح فراهم نکردیم
تمرینات ویژه ساپینتو برای مهاجمان استقلال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
بابا خبر خوش ظهور امام زمانه . اینم شد خبر خوش آخه. حالا فکر کردیم چی شده؟؟!!
۲
۰
پاسخ دادن
سازمان لیگ درخواست پرسپولیس را رد کرد
اعلام زمان بازی‌های تورنمنت چهارجانبه امارات
تمرین فردای پرسپولیس تعطیل شد
رکورد ملی۲۰۰ متر قورباغه مسافت کوتاه در ابوظبی شکست
مراسم بدرقه کاروان ورزشی ایران به المپیک آسیایی برگزار شد
هلند در یک قدمی صعود به جام جهانی/ پیروزی اسکاتلند و شکست جمهوری چک
حضور حسین وفایی در مرحله اصلی مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی
حدادی: بابت اتفاقات کره جنوبی عذرخواهی می‌کنم
مهدی تاج: تیم ملی جای استعدادهاست نه پرورش بازیکن
پزشکیان خطاب به ورزشکاران: اخلاق جوانمردی و فرهنگ ایرانی، مدال‌هایتان را ارزشمندتر می‎‌کند
آخرین اخبار
حدادی: بابت اتفاقات کره جنوبی عذرخواهی می‌کنم
دنیامالی: باید در همه رشته‌ها موفق شویم و پرچم ایران را به اهتزاز درآوریم
پزشکیان خطاب به ورزشکاران: اخلاق جوانمردی و فرهنگ ایرانی، مدال‌هایتان را ارزشمندتر می‎‌کند
انتظار کسب نتایج خوب در بازی‌های آسیایی جوانان را داریم/ امیدواریم میزبان بازی‌های کشور‌های اسلامی باشیم
هاشمی: ۶۰ درصد اعتبارات فدراسیون‌ها پرداخت شده است
هلند در یک قدمی صعود به جام جهانی/ پیروزی اسکاتلند و شکست جمهوری چک
براری: از لحاظ مدالی عملکرد ضعیف‌تری نسبت به رقبا داشتیم
اعلام زمان بازی‌های تورنمنت چهارجانبه امارات
مهدی تاج: تیم ملی جای استعدادهاست نه پرورش بازیکن
مراسم بدرقه کاروان ورزشی ایران به المپیک آسیایی برگزار شد
تمرین فردای پرسپولیس تعطیل شد
سازمان لیگ درخواست پرسپولیس را رد کرد
رکورد ملی۲۰۰ متر قورباغه مسافت کوتاه در ابوظبی شکست
حضور حسین وفایی در مرحله اصلی مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی
باشگاه پرسپولیس خواستار تعویق بازی با خیبر خرم آباد شد
صعود نمایندگان ایران در جدیدترین رنکینک جهانی اینلاین فری استایل
دنیامالی: دولت اجازه واگذاری مجموعه تنیس استقلال را نخواهد داد + فیلم
روح الله رستمی یک کیلو کم آورد؛ قهرمان پارالمپیک دوم جهان شد
تمرین بدنی تیم ملی فوتبال در دوبی/ ملی‌پوشان عصر امروز در باشگاه النصر
اعتماد ساپینتو به زوج جدید خط دفاعی استقلال
فیبا میزبانی را از ایران گرفت!
شمسایی: بزرگ‌ترین حریف تیم ملی فوتسال «بدشانسی» است
تانزانیا حریف تیم ملی فوتبال را بهتر بشناسیم
ستارگان ملی تانزانیا راهی دبی شدند؛ نگرانی فوتبال‌دوستان از اولویت‌بندی فدراسیون
اعلام برنامه رقابت‌های کشتی زیر ۲۳ سال جهان
مرضیه جعفری ۲۴ بازیکن را به خط کرد
اعلام زمان و مکان بازی‌ دوستانه ایران مقابل تانزانیا
دبیر انجمن والیبال نشسته: مقتدرترین تیم دنیا نیازمند کمپ تخصصی است
تکلیف بازیکن استقلال را کاناوارو مشخص می‌کند
مدال طلا و نقره پینگ‌پنگ‌بازان ایران در کانتندر تونس