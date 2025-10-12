باشگاه خبرنگاران جوان - صالح حردانی مدافع راست تیم فوتبال استقلال که در دیدار این تیم مقابل چادرملو دچار مصدومیت شده و به همین دلیل اردوی اخیر تیم ملی فوتبال ایران را از دست داده بود، پس از چند روز تمرینات اختصاصی، به تمرینات گروهی آبی‌پوشان بازگشت.

روند بهبودی این بازیکن سریع‌تر از انتظار پیش رفته و کادر پزشکی استقلال از شرایط او رضایت نسبی دارد. با این حال، کادر فنی تصمیم گرفته است برای جلوگیری از هرگونه مصدومیت مجدد، بازگشت او به میادین را با احتیاط پیش ببرد.

تیم فوتبال استقلال در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر، روز جمعه ۲۵ مهرماه از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف مس رفسنجان خواهد رفت. با وجود بهبود وضعیت حردانی، احتمالاً او در این دیدار استراحت خواهد کرد تا برای بازی‌های بعدی در شرایط کامل و مطلوب به میدان بازگردد.

بازگشت زودهنگام این مدافع سرعتی به تمرینات گروهی، خبر خوشی برای هواداران استقلال محسوب می‌شود و می‌تواند در ادامه فصل نقش مهمی در ترکیب اصلی آبی‌ها ایفا کند.