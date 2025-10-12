باشگاه خبرنگاران جوان- پاکستان دو گذرگاه مرزی مهم خود با افغانستان را مسدود کرد.
علی محمد حقمل، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ اسپین بولدک، اعلام کرد که گذرگاه مرزی اسپین بولدک از سوی پاکستان بسته شده است. این اقدام پس از عملیات شبانه نیروهای مرزی افغانستان علیه پستهای نظامی پاکستان صورت گرفت.
همچنین مقامهای ننگرهار از بسته شدن دروازه تورخم به روی مسافران، کامیونها و مهاجران خبر دادند. قریشی بدلون، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، گفت این اقدام در واکنش به عملیات تلافی جویانه طالبان علیه مواضع نظامی پاکستان انجام شده است.
بر اساس این گزارش، هماکنون صدها مسافر و دهها کامیون در دو سوی گذرگاه متوقف شدهاند. مقامهای پاکستانی تاکنون به پرسشهای فوری درباره این موضوع پاسخ ندادهاند.
وزارت دفاع حکومت طالبان با انتشار بیانیهای اعلام کرد که شامگاه شنبه، ۱۹ مهر، نیروهای این گروه عملیاتی موفق و انتقامجویانه را علیه نیروهای امنیتی پاکستان در امتداد خط دیورند اجرا کردهاند.
به گفته عنایتالله خوارزمی، سخنگوی این وزارتخانه، این عملیات در پاسخ به تجاوزات مکرر و حملات هوایی ارتش پاکستان به خاک افغانستان صورت گرفته و رأس نیمهشب گذشته پایان یافته است.
طالبان هشدار دادهاند که در صورت تکرار نقض حاکمیت ملی افغانستان، واکنش قاطع و سریع نشان خواهند داد.
درگیریهای اخیر در حالی شدت گرفته که شامگاه پنجشنبه، ۱۷ مهر، جنگندههای پاکستانی مناطقی در کابل و پکتیکا را هدف حملات هوایی قرار دادند.
رسانههای پاکستانی مدعی شدند که در این حملات، نور ولی محسود، رهبر گروه تحریک طالبان پاکستان کشته شده است؛ ادعایی که در یک فایل صوتی منتسب به محسود، رد شده است.
از سوی دیگر، نگرانیها درباره گسترش درگیری و تأثیرات آن بر ثبات منطقهای رو به افزایش است.
کشورهای ایران، قطر و عربستان با ابراز نگرانی از این وضعیت، دو طرف را به خویشتنداری و گفتوگو دعوت کردند.