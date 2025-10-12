در پی درگیری‌های مرزی اخیر، پاکستان گذرگاه‌های اسپین‌بولدک و تورخم را به روی مسافران و تجارت بست و صدها مسافر و ده‌ها کامیون در دو سوی مرز زمینگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- پاکستان دو گذرگاه مرزی مهم خود با افغانستان را مسدود کرد.

علی محمد حقمل، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ اسپین بولدک، اعلام کرد که گذرگاه مرزی اسپین بولدک از سوی پاکستان بسته شده است. این اقدام پس از عملیات شبانه نیروهای مرزی افغانستان علیه پست‌های نظامی پاکستان صورت گرفت.

همچنین مقام‌های ننگرهار از بسته شدن دروازه تورخم به روی مسافران، کامیون‌ها و مهاجران خبر دادند. قریشی بدلون، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، گفت این اقدام در واکنش به عملیات تلافی جویانه طالبان علیه مواضع نظامی پاکستان انجام شده است.

بر اساس این گزارش، هم‌اکنون صدها مسافر و ده‌ها کامیون در دو سوی گذرگاه متوقف شده‌اند. مقام‌های پاکستانی تاکنون به پرسش‌های فوری درباره این موضوع پاسخ نداده‌اند.

وزارت دفاع حکومت طالبان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که شامگاه شنبه، ۱۹ مهر، نیروهای این گروه عملیاتی موفق و انتقام‌جویانه را علیه نیروهای امنیتی پاکستان در امتداد خط دیورند اجرا کرده‌اند. 

به گفته عنایت‌الله خوارزمی، سخنگوی این وزارتخانه، این عملیات در پاسخ به تجاوزات مکرر و حملات هوایی ارتش پاکستان به خاک افغانستان صورت گرفته و رأس نیمه‌شب گذشته پایان یافته است.

طالبان هشدار داده‌اند که در صورت تکرار نقض حاکمیت ملی افغانستان، واکنش قاطع و سریع نشان خواهند داد.

درگیری‌های اخیر در حالی شدت گرفته که شامگاه پنجشنبه، ۱۷ مهر، جنگنده‌های پاکستانی مناطقی در کابل و پکتیکا را هدف حملات هوایی قرار دادند.

رسانه‌های پاکستانی مدعی شدند که در این حملات، نور ولی محسود، رهبر گروه تحریک طالبان پاکستان کشته شده است؛ ادعایی که در یک فایل صوتی منتسب به محسود، رد شده است.

از سوی دیگر، نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری و تأثیرات آن بر ثبات منطقه‌ای رو به افزایش است.

کشورهای ایران، قطر و عربستان با ابراز نگرانی از این وضعیت، دو طرف را به خویشتن‌داری و گفت‌وگو دعوت کرد‌ند.

برچسب ها: مرز افغانستان و پاکستان ، تورخم ، درگیری مرزی میان افغانستان و پاکستان
خبرهای مرتبط
درگیری مرزی طالبان و نظامیان پاکستانی
تنش مرزی بین افغانستان و پاکستان
استانکزی:
دیورند را به عنوان مرز قبول نداریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هواداران قلابی شاهزاده/ جزئیات جدید از پروژه سایبری اسرائیل برای حمایت از رضا پهلوی
مانع‌تراشی رژیم اسرائیل برای آزادی اسرای فلسطینی
نوجوان فلسطینی مبتلا به اوتیسم پس از ماه‌ها آزاد شد + فیلم
العربی: حماس فردا صبح اسرای زنده اسرائیلی را آزاد می‌کند
تنش مرزی افغانستان و پاکستان هیچ نتیجه مثبتی ندارد
خان‌یونس در خاکستر؛ مردم غزه در میان آوار به دنبال اثری از زندگی می‌گردند + فیلم
مراکز آمریکایی توزیع کمک در غزه به صورت چراغ‌خاموش تعطیل شدند
آلمان هشدار سفر برای ۵ کشور از جمله افغانستان صادر کرد
آغاز سومین مرحله اخراج مهاجران افغانستانی در پنجاب پس از تشدید تنش ها
فراهم شدن شرایط حج برای مهاجران افغانستانی دارای برگه سرشماری
آخرین اخبار
ممانعت رژیم اسرائیل از دیدار خانواده‌ها با اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند
آکسیوس: محمود عباس در اجلاس مصر درباره غزه شرکت می‌کند
اجلاس مصر درباره غزه با حضور سران بیش از ۲۰ کشور برگزار می‌شود
هاآرتص: ترامپ آتش‌بس را به نتانیاهو تحمیل کرد
تحلیلگر نظامی هاآرتص: نتیجه جنگ غزه فقط فرسایش جامعه و ارتش اسرائیل بود
تظاهرات حمایت از فلسطین در برلین با خشونت پلیس مواجه شد + فیلم
نوجوان فلسطینی مبتلا به اوتیسم پس از ماه‌ها آزاد شد + فیلم
خان‌یونس در خاکستر؛ مردم غزه در میان آوار به دنبال اثری از زندگی می‌گردند + فیلم
مراکز آمریکایی توزیع کمک در غزه به صورت چراغ‌خاموش تعطیل شدند
آلمان هشدار سفر برای ۵ کشور از جمله افغانستان صادر کرد
تنش مرزی افغانستان و پاکستان هیچ نتیجه مثبتی ندارد
آغاز سومین مرحله اخراج مهاجران افغانستانی در پنجاب پس از تشدید تنش ها
سیستم آموزشی افغانستان با بحران بی‌سابقه روبرو شده است
مانع‌تراشی رژیم اسرائیل برای آزادی اسرای فلسطینی
هواداران قلابی شاهزاده/ جزئیات جدید از پروژه سایبری اسرائیل برای حمایت از رضا پهلوی
حمله هوایی و زمینی محدود پاکستان در افغانستان؛ عناصر تروریستی را هدف قرار داده ایم
فراهم شدن شرایط حج برای مهاجران افغانستانی دارای برگه سرشماری
ایران برای میانجی‌گری بین افغانستان و پاکستان اعلام آمادگی کرد
العربی: حماس فردا صبح اسرای زنده اسرائیلی را آزاد می‌کند
منطقه‌ای که بازسازی آن سال‌های متمادی زمان می‌برد + تصاویر
معاون رئیس‌جمهور آمریکا: هر لحظه ممکن است اسرای اسرائیلی آزاد شوند
آرامش واقعی در خاورمیانه بدون احقاق حقوق فلسطینیان ممکن نیست
تلاش مردم غزه برای بازگشت به زندگی با حداقل امکانات + فیلم
هشدار کرملین به غرب درباره تشدید تنش‌ها با ارسال موشک‌های تاماهاوک
نانوایی‌های غزه به زودی فعالیت خود را از سر می‌گیرند
غزه باید به روی رسانه‌ها و نهاد‌های تحقیقاتی بین‌المللی گشوده شود
فرصت تاریخی عبور از تحریم
راهپیمایی در مرکز شهر برلین در همبستگی با مردم فلسطین + فیلم
 پان‌ترکیسم بازوی ایدئولوژیک ناتو علیه ایران
تخریب شلوغترین خیابان غزه در دو سال حملات بی امان اسرائیل + فیلم