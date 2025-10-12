مردم جهان به رنگ غزه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0646\u0648\u06cc\u0633\u200c\u0647\u0627 \u0647\u0634\u062a\u06af \u063a\u0632\u0647 \u062a\u064e\u0646\u062a\u064e\u0635\u0650\u0631\u064f \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u0639\u0646\u0627\u06cc \u063a\u0632\u0647 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0633\u062a \u067e\u0631 \u062a\u06a9\u0631\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f. \u0628\u0647 \u0646\u0638\u0631 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u062f\u0646\u06cc\u0627 \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0686\u0647\u0631\u0647 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0628\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0634\u062f \u0646\u0634\u0627\u0646\u0647 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n