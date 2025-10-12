باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
مردم جهان به رنگ غزه + فیلم

عبارت غزه پیروز است، در میان کاربران فضای مجازی پرتکرار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجازی نویس‌ها هشتگ غزه تَنتَصِرُ را به معنای غزه پیروز است پر تکرار کردند. به نظر کاربران اینکه دنیا نسبت به چهره صهیونیست‌ها بیدار شد نشانه پیروزی است.

