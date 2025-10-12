باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدجواد عسگری رئیس کمیسیون کشاوری، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره گرانی قیمت گوشت و مرغ گفت: استحضار دارید که ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ما در بحث تولید پروتئین سفید (مرغ، تخم‌مرغ) و پروتئین قرمز به‌ویژه در حوزه لبنیات، بسیار بالاست. خشکسالی اثر گذاشته است، اما با یک مدیریت صحیح و دقیق می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم و اتفاقات خوبی رقم بخورد.

نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس اظهار کرد: در بحث تخم‌مرغ، تقریباً ۲۱ هزار واحد تولیدی در سطح کشور مجوز دارند که حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ تا نزدیک به ۱۷ هزار واحد در حال فعالیت هستند. چیزی حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار تن گوشت سفید تولید می‌کنیم، در حالی که نیاز کشور در طول سال حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن است و مابقی مازاد است که می‌توانیم آن را فریز کنیم و به صنایع تبدیلی ببریم یا صادر کنیم.

رئیس کمیسیون کشاوری، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس بیان کرد: در بحث دام سبک و دام سنگین هم شرایط و ظرفیت‌های خوبی در تأمین نیاز کشور داریم. با توجه به مسئله خشکسالی، ما حتماً باید نهاده‌های دامی (سه قلم ذرت، سویا و جو) را تأمین کنیم. تقریباً نیاز سالانه ما به این سه نهاده حدود ۲۱ میلیون تن است. از این میزان، حدود ۱۰ میلیون تن ذرت نیاز داریم که بین یک و نیم تا دو میلیون تن آن در داخل تولید می‌شود و مابقی وارداتی است. در مورد سویا، از پنج میلیون تن نیاز، حدود ۳۰۰ هزار تن را خودمان تولید می‌کنیم و بقیه واردات است. در مورد جو هم اگر شرایط خوب باشد، حدود ۵۵۰ هزار تن تولید داخلی داریم.

عسگری اضافه کرد: نکته اینجاست که ما مشکل سوء‌مدیریت داریم؛ هم در نحوه ثبت سفارش، هم در فرآیند واردات، هم در زمان‌بندی بارگیری و انتقال به مراکز تولیدی و هم در نحوه توزیع. در‌حالی‌که در قانون، مسیر را برای این امور هموار کرده‌ایم. همین موضوع باعث شد که تحقیق و تفحصی در این زمینه آغاز شود و ما هم با جدیت در حال پیگیری آن هستیم. این موضوع مورد تأکید رئیس محترم مجلس بوده و خود ما هم به‌طور جدی پیگیر هستیم.

رئیس کمیسیون کشاوری، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس تصریح کرد: یکی از محورهای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی سوء‌مدیریت در نحوه توزیع نهاده‌های دامی است و نکته دوم بحث فساد است. حتماً باید هم سوء‌مدیریت جمع‌وجور شود و هم فساد برچیده شود؛ چون وقتی فساد وارد سیستمی می‌شود که با سفره مردم سر و کار دارد، حتماً باید با آن برخورد جدی صورت گیرد البته جلسات متعددی داشتیم؛ هم با وزیر محترم جهاد کشاورزی، هم با مجموعه دستگاه‌های دست‌اندرکار کشور از نهادهای امنیتی گرفته تا نظارتی، از قوه قضاییه تا سازمان بازرسی کل کشور. خود رئیس‌جمهور محترم نیز در جریان مکاتبات متعددی قرار گرفته‌اند که در آن‌ها بر لزوم دقت در زمینه فساد و سوء‌مدیریت تأکید شده است.

عسگری درباره انتقاد رئیس‌جمهور از وزیر کشاورزی درباره اینکه بیشترین میزان ارز ترجیحی را دریافت کرده‌اند، اما واردات به‌درستی انجام نشده است، گفت: ما بر این باوریم که به‌دلیل اهمیت امنیت غذایی و سفره مردم، اعتبارات خوبی از طرف دولت به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص پیدا می‌کند، اما همان‌طور که عرض کردم، سوء‌مدیریت برای ما مشکل ایجاد کرده و این موضوع باید حل شود.

نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس بیان کرد: ضمن تشکر از آقای رئیس‌جمهور تأکید می‌کنم که ایشان باید در برخی حوزه‌ها تعیین تکلیف نهایی انجام دهند. رئیس‌جمهور مسئول اصلی اجرای امور کشور است و حوزه اجرا در اختیار اوست بنابراین در جاهایی باید قاطعانه تصمیم بگیرد و کار را تمام کند.