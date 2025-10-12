باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - عباسعلی پورمند سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه از کشف و ضبط ۱۰ هزار و ۱۰۰ قطعه مرغ زنده فاقد مجوز طی ۱۰ شب بازرسیهای شبانه متوالی درمنطقه آزادمهر پل سفید خبر داد و گفت: این اقدام در قالب گشت مشترک با حضور نیروهای پلیس امنیت اقتصادی، پلیس راه، نماینده دامپزشکی و کارشناسان جهاد کشاورزی سوادکوه انجام شد.
او افزود: سودجویان و متخلفان قصد انتقال این محمولههای غیرمجاز به استان تهران را داشتند که این محمولهها شناسایی و توقیف و بلافاصله به کشتارگاه صنعتی آلاشت منتقل و تحت نظارت کامل کشتار شدند.
پورمند گفت:این بازرسیها در راستای اجرای مقررات و با اهداف مهمی از جمله مقابله با قاچاق مرغ زنده، صیانت از سلامت محصولات پروتئینی عرضه شده به مردم و حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قانونی انجام میشود.
او افزود: هرگونه نقل و انتقال و عرضه مرغ زنده بدون مجوزهای لازم، غیرقانونی است و جهاد کشاورزی سوادکوه با همکاری دستگاههای قضایی و انتظامی، با هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانون با قاطعیت برخورد خواهد کرد.