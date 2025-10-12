رئیس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: یک فرار مالیاتی به ارزش ۱۰۳ میلیارد تومان از یک شرکت شن وماسه کشف و شناسایی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف و شناسایی فرار مالیاتی میلیاردی در حوزه معادن خبر داد و گفت: با بررسی های صورت گرفته یک فقره فرار مالیاتی به میزان ۱۰۳ میلیارد تومان کشف و شناسایی شده است.

رئیس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد که یکی از فعالان اقتصادی در حوزه معدن شن و ماسه و تولید بتن آماده، از سال ۸۹ تا ۴۰۳ بدون تشکیل پرونده مالیاتی فعالیت داشته است.

مستوفی توضیح داد: به دنبال گزارش‌های مردمی و انجام بازرسی‌های مالیاتی این فرار مالیاتی مشخص و پرونده این فرد به مراجع قضایی ارسال شده است.

او بیان کرد:این موضوع نشان‌دهنده اهمیت نظارت مالیاتی و نقش مردم در شناسایی تخلفات مالیاتی است.