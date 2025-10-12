تیم ملی تنیس روی میز مردان با کسب دومین پیروزی در مرحله مقدماتی رقابت‌های قهرمانی آسیا، به عنوان صدرنشین از این مرحله صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیست و هشتمین دوره رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا، امروز (یکشنبه ۲۰ مهر) با برگزاری دیدار‌های تیمی روز دوم در هند پیگیری شد.

تیم ملی مردان ایران که در گروه B مرحله مقدماتی قرار دارد، در این روز به مصاف مغولستان رفت و موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر حریف خود را با شکست مواجه کند. امیرحسین هدایی و نوشاد عالمیان در دو دیدار ابتدایی با نتایج مشابه ۳ بر صفر «تمولن میاندال» و «مانلایجارگال مونخ» پیروز شدند. در ادامه محمد موسوی ۳ بر یک پیروز شد.

ملی پوشان تنیس روی میز که با هدایت جمیل لطف الله نسبی در رقابت‌های قهرمانی آسیا شرکت کرده‌اند روز شنبه و در دیدار نخست خود نیز موفق به شکست مالدیو شده بودند. بدین ترتیب تیم ملی تنیس روی میز ایران با ۲ برد به عنوان صدرنشین گروه B از مرحله مقدماتی صعود کرد.

در بخش بانوان نیز تیم ملی ایران روز شنبه در گروه D و در نخستین دیدار موفق به شکست ۳ بر صفر قرقیزستان شد. در آن دیدار شیما صفایی، ندا شهسواری و فاطمه یاری با نتیجه مشابه ۳ بر صفر برابر «کودوسووا سایدا»، «رامیدا عبدی‌میتالپووا» و «رایاناموراتالیوا» پیروز شدند.

دیدار دوم تیم ملی بانوان برابر نپال برگزار شد که طی آن ملی پوشان کشورمان بازهم صاحب برتری ۳ بر صفر شدند. در این دیدار هم ستایش ایلوخانی، شیما صفایی و صبا سراجی در رقابت با «تاپا اوانا»، «بیانکا رای» و «نابیتا شرشا» با نتیجه مشابه ۳ بر صفر پیروز شدند.

هدایت تیم ملی تنیس روی میز زنان در رقابت‌های قهرمانی آسیا با سیما لیموچی است.

رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا تا ۲۵ مهر در هند پیگیری می‌شود. ۱۲ تیم برتر این رقابت‌ها صاحب سهمیه جهانی می‌شود.

