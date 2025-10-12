باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران درباره آخرین وضعیت پروژه چپ‌گرد ستارخان-چمران در محدوده چهارراه(میدان توحید) اظهار کرد: ظرف یک ماه آینده عرشه دوم پل فلزی چپ‌گرد ستارخان-چمران «حدفاصل پایه P۳ تا پایه P۴» نصب خواهد شد.

وی با بیان اینکه نصب ستون‌های P۱ و P۲ هم در آخرین مراحل خود است، گفت: با تکمیل این ستون‌ها ساخت عرشه نیز همزمان در کارخانه تکمیل خواهد شد و وارد پروژه برای نصب می‌شود.

صداقتی در پایان تاکید کرد: برنامه‌ ما این است که تا پایان امسال این تقاطع را تکمیل کنیم.

چهارراه توحید یا میدان توحید سابق چراغ های طولانی دارد و شهروندان پشت چراغ به مدت طولانی می مانند، برای کاهش ماندگاری خودروها پشت چراغ و بالطبع کاهش ترافیک پشت چراغ، یک دسترسی که پل چپگرد از انتهای ستارخان به سمت ضلع شمال بزرگراه شهید چمران است، ایجاد می‌شودد.

این پل سواره برای حذف یکی از زمان های چراغ این محدوده احداث می شود که عملا این کار باعث می‌شود که سایر زمان‌های چراغ ها کوتاه تر شود و ماندگاری خودروها پشت چراغ قرمزها کاهش پیدا کند.

منبع: شهر