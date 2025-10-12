در گذرگاه مرزی رفح با مصر، تنها دروازه غزه به جهان، صدها کامیون پر از غذا، دارو، بنزین و گازوئیل، به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس، در انتظار ورود به نوار غزه هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس توافق آتش‌بس جدید، صد‌ها کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه در مرز رفح آماده ورود به نوار غزه هستند تا بحران انسانی در این منطقه را که سازمان ملل از آن به عنوان «قطر‌های در اقیانوس» نیاز‌ها یاد میکند، تخفیف دهند.

سازمان‌های امدادی بینالمللی مانند یونیسف و آژانس امداد فلسطینیان (UNRWA)  آماده میشوند تا با استفاده از این آتش‌بس، کمک‌های حیاتی را در مقیاسی وسیع به غزه برسانند.

 آژانس «UNRWA» اعلام کرده که ذخایر غذایی کافی برای تغذیه تمام ساکنان غزه به مدت سه ماه را در اختیار دارد. برنامهریزی‌ها برای ورود روزانه حدود ۶۰۰ کامیون مواد غذایی و پزشکی انجام شده است. این محموله‌ها شامل اقلامی حیاتی مانند غذا، دارو، سوخت (گازوئیل)، و گاز برای جمعیتی است که برای ماه‌ها تحت محاصره شدید بوده و با قحطی دست و پنجه نرم کرده اند.

اگرچه این آتش‌بس فرصت مهمی است، اما چالش‌های عمد‌های بر سر راه رساندن موثر کمک‌ها وجود دارد. بسیاری از جاده‌ها و مناطق مسکونی در اثر جنگ به کلی ویران شده و تردد را بسیار دشوار کرده است.  پیش از این، بررسی‌های امنیتی پیچیده اسرائیل و ناامنی در داخل غزه، باعث ایجاد تاخیر‌های طولانی در تحویل کمک‌ها شده بود.سازمان‌های امدادی تاکید دارند که کافی بودن و تداوم ورود کمک‌ها از تمامی گذرگاه‌های مرزی، کلید مبارزه با قحطی و بیماری است.

منبع: الجزیره

