بی اعتمادی مردم انگلیس به نقشه ترامپ در غزه + فیلم

در انگلیس حدود نیم میلیون نفر از مردم با برگزاری تظاهرات گسترده در خیابان‌های مرکزی لندن حمایت خود را از مردم فسطین اعلام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - خیابان مرکزی لندن یک روز پس از آغاز اجرای نقشه ترامپ در غزه به صحنه خروش گسترده حامیان فلسطین علیه رژیم صهیونیستی آمریکا و دیگر حامیان این رژیم مبدل شد.

 

