با انتشار یک ادعای در فضای مجازی از سوی یک رسانه که با حواشی زیادی همراه شد، دادستانی تهران مدیرمسئول رسانه منتشر کننده ادعا در مورد انتخابات ۱۴۰۰ را به دادسرا احضار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - انتشار یک مصاحبه در فضای مجازی تشکیل پرونده برای رسانه منتشر کننده ادعا را به همراه داشت. در این مصاحبه که روی خروجی رسانه مورد اشاره رفته و احضار مدیر مسئول رسانه را به همراه داشته است فردی ادعایی در مورد انتخابات سال ۱۴۰۰ مطرح می‌کند.

رسانه منتشر کننده این مصاحبه پیشتر هم در مقاطع مختلف با انتشار اخبار کذب فضای خبری را تحت تاثیر قرار داده بوده است که در مورد آنها هم برخورد قضایی صورت گرفته است.

با احضار مدیرمسئول این رسانه به دادسرا، وی در مورد مصاحبه منتشر شده پاسخگوی مرجع قضایی خواهد بود.

همچنین با تشکیل پرونده قضایی برای مجری سابق صدا و سیما که در این برنامه ادعای موصوف را مطرح کرده است، وی باید به دادستانی تهران مراجعه کند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
اوخ اوخ اوخ ،چی هم گفته ! باید بره زندان تا ادب بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
چقدر سریع قوه قضائیه رسیدگی میکنه فقط چهار سال ناقابل طول کشیده دهنت را کوچک کن بگو چار سال ببین چقدر کمه خسته نشن قضات این دادگاه تا انتخابات بعدی هم وقت داشتن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
مجازات جرم ارتکابی موثر نبوده که دوباره تکرار شده!! بنابراین تاثیرگذار تنبیه کنید که دیگه انجام نده!!!!
۱۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
میخوای زنگ بزن اعدامش کنن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
اونو شما انجام بده که بیان کننده شی!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
الان وقت باز کردن سهام عدالت استانی یا واریز سهام شرکت های سهام عدالت در پرتفوی مردم است . تصمیم را زودتر بگیرید جلوی احتکارگران بورس و دلار و طلا و کالا را بگیرید .
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
سپاس فراوان
۵
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
عالی
۴
۵
پاسخ دادن
