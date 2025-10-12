آیت الله اختری درباره شکست صهیون ها در غزه نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- آیتالله حسن اختری رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین در «هشتمین اجلاس بینالمللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی: یادواره شهید محمد الدره، کودکان شهید غزه و دفاع مقدس ۱۲ روزه» اظهار کرد: از خداوند متعال درخواست میکنم توفیق عنایت کند تا بتوانیم نتایج خوب و مفید و راهکارهایی را برای حمایت از فلسطین و حمایت از غزه به حمایت از مقاومت دست آوریم.
وی افزود: خداوند را سپاس میگویم که این نشست در حالی برگزار میشود که مردم فلسطین و صاحبان مقاومت و رزمندگان مقاومت با سلاح خودشان به خانهها و مساکن و جایگاههای ویران شده خراب شده خودشان برمیگردند.
رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین همچنین بیان کرد: خداوند را سپاس میگوئیم که هم در آغاز طوفان الاقصی نشست برگزار کردیم و حمایت و پشتیبانی خودمان را از فلسطینیان و مقاومت اعلام کردیم و امروز هم پس از این توافق که به عنوان تسلیم ذلت بار رژیم صهیونیستی جنایتکار نسل کش و کودک کش در برابر مقاومت در حال شکلگیری است، نشستمان را برگزار میکنیم.
آیت الله اختری تصریح کرد: پس از دو سال تمام خیال پردازیها و دروغگوییهای رژیم صهیونیستی برای مردم خودش و مردم دنیا برملا شده است و بیشترین تنفر و انزجار را در بین مردم دنیا دارد، پس از بسیاری از شکستهای نظامی مفتضحانهاش و از دست دادن بسیاری از امکانات نظامی این رژیم آن را در انزوای جهانی قرار داده است.
وی در همین رابطه گفت: این افتخار بزرگی برای مقاومت است که به فرموده قرآن کریم در برابر دشمن ایستادگی کردهاند و عقب نشینی نکردند و به یاد خدا بودند، اینطور خداوند متعال مقاومت را پیروز گرداند.