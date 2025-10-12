آیت الله اختری درباره شکست صهیون ها در غزه نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- آیت‌الله حسن اختری رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین در «هشتمین اجلاس بین‌المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی: یادواره شهید محمد الدره، کودکان شهید غزه و دفاع مقدس ۱۲ روزه» اظهار کرد: از خداوند متعال درخواست می‌کنم توفیق عنایت کند تا بتوانیم نتایج خوب و مفید و راهکارهایی را برای حمایت از فلسطین و حمایت از غزه به حمایت از مقاومت دست آوریم.

وی افزود: خداوند را سپاس می‌گویم که این نشست در حالی برگزار می‌شود که مردم فلسطین و صاحبان مقاومت و رزمندگان مقاومت با سلاح خودشان به خانه‌ها و مساکن و جایگاه‌های ویران شده خراب شده خودشان برمی‌گردند.

رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین همچنین بیان کرد: خداوند را سپاس می‌گوئیم که هم در آغاز طوفان الاقصی نشست برگزار کردیم و حمایت و پشتیبانی خودمان را از فلسطینیان و مقاومت اعلام کردیم و امروز هم پس از این توافق که به عنوان تسلیم ذلت بار رژیم صهیونیستی جنایتکار نسل کش و کودک کش در برابر مقاومت در حال شکل‌گیری است، نشستمان را برگزار می‌کنیم.

آیت الله اختری تصریح کرد: پس از دو سال تمام خیال پردازی‌ها و دروغگویی‌های رژیم صهیونیستی برای مردم خودش و مردم دنیا برملا شده است و بیشترین تنفر و انزجار را در بین مردم دنیا دارد، پس از بسیاری از شکست‌های نظامی مفتضحانه‌اش و از دست دادن بسیاری از امکانات نظامی این رژیم آن را در انزوای جهانی قرار داده است.

وی در همین رابطه گفت: این افتخار بزرگی برای مقاومت است که به فرموده قرآن کریم در برابر دشمن ایستادگی کرده‌اند و عقب نشینی نکردند و به یاد خدا بودند، اینطور خداوند متعال مقاومت را پیروز گرداند.

برچسب ها: مقاومت غزه ، شکست اسراییل
خبرهای مرتبط
سفیر یمن در ایران:
وظیفه حمایت از فلسطین را ادامه می‌دهیم/ دست مان بر ماشه قرار دارد
بازخوانی و بررسی موافقت مشروط حماس با طرح غیرقابل اعتماد ترامپ + فیلم
نماینده جنبش حماس در ایران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
خون مردم فلسطین و ایران با هم آمیخته است / ایران حامی و دوست ماست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عراقچی: موضع ایران درباره پیمان ابراهیم مشخص است/ مذاکره با آمریکا بر مبنای عقلانیت قابل بررسی خواهد بود
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۰ مهر
احمدنیا: دولت برنامه‌ای برای افزایش نرخ بنزین ندارد
ارتش رژیم صهیونی به دلیل درگیری‌های متعدد فرسوده شده است
قالیباف: بازوان پرتوان قهرمانان وزنه‌برداری، بذر امید به آینده را در دل مردم نشاند
محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به لبنان
خون مردم فلسطین و ایران با هم آمیخته است / ایران حامی و دوست ماست
جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی هوش مصنوعی
طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار مجلس
ضرورت خویشتنداری برای جلوگیری از افزایش تنش بین پاکستان و افغانستان
آخرین اخبار
پس از دوسال جنایت تنها تنفر جهانی نصیب رژیم صهیونی شده است
سوءمدیریت و فساد باعث تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی است
واکنش سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اظهارات باهنر
خون مردم فلسطین و ایران با هم آمیخته است / ایران حامی و دوست ماست
ایران از هر ابتکاری برای پایان دادن به جنایات جنگی و نسل‌کشی در غزه حمایت می‌کند
طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار مجلس
جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی هوش مصنوعی
محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به لبنان
ضرورت خویشتنداری برای جلوگیری از افزایش تنش بین پاکستان و افغانستان
ارتش رژیم صهیونی به دلیل درگیری‌های متعدد فرسوده شده است
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۰ مهر
احمدنیا: دولت برنامه‌ای برای افزایش نرخ بنزین ندارد
عراقچی: موضع ایران درباره پیمان ابراهیم مشخص است/ مذاکره با آمریکا بر مبنای عقلانیت قابل بررسی خواهد بود
قالیباف: بازوان پرتوان قهرمانان وزنه‌برداری، بذر امید به آینده را در دل مردم نشاند
پیام تبریک وزیر امور خارجه در پی قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهانی نروژ
پذیرش آتش‌بس نشانه شکست رژیم صهیونیستی و پیروزی مقاومت است
پیام تبریک عارف در پی قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری ایران
دیدار سفرای جدید ایران در نیجریه و مالی با عراقچی
تاکید وزرای خارجه ایران و پاکستان بر توسعه دیپلماسی فعال بین دو کشور
تأکید ایران و مکزیک بر ضرورت تقویت همکاری‌های فرهنگی و گردشگری
نه اقدام نظامی، نه اسنپ‌بک و نه هیچ نوع فشار دیگر، ایران را از پیگیری منافع خود بازنمی‌دارد
بررسی «جداول بودجه» و «تفریغ موضوعی» در تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳
مهاجرانی: دولت در تلاش است تا جنگ را از ایران دور کند
پزشکیان: پنل‌های خورشیدی نباید در گمرک بمانند
مجلس از بعد نظارتی به انتصاب رحیمی ممقانی در وزارت نفت ورود می‌کند
پیگیری انتصاب رحیمی ممقانی از وزیر نفت در قالب سوال و استیضاح