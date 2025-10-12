باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان در بازدید از مجموعه تولیدی فرآورده‌های گوشتی در شهرستان شهریار با تأکید بر سیاست دولت در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید تا زمان حصول نتیجه نهایی، پیگیر رفع موانع واحدهای اقتصادی باشند.

وی افزود: کار در استان باید به‌صورت سیستمی، منسجم و با نظارت مستمر پیش برود و در مواردی که مشکل وجود دارد، مداخله مدیریتی تا زمان حل کامل موضوع ادامه داشته باشد.

استاندار تهران با اشاره به اینکه این بازدید در ادامه برنامه یکشنبه‌های تولید و سرمایه‌گذاری انجام شد، بیان کرد: هدف از این برنامه، تسریع در روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای، رفع موانع تولید و تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان است و انتظار فعالان اقتصادی از مجموعه مدیریتی استان، تسهیل مسیر کار در چارچوب قانون و انجام امور با مدیریت و سرعت عمل بالا است.

معتمدیان با اشاره به ظرفیت بالای واحد تولیدی مورد بازدید تصریح کرد: این مجموعه با ظرفیت فعلی خود عملکرد مطلوبی دارد و امکان توسعه تا سه برابر ظرفیت موجود را داراست و لازم است دستگاه‌های مرتبط برای تحقق این هدف همکاری و حمایت لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: واحدهای تولیدی و بسته‌بندی نقشی مهم در تنظیم بازار و زنجیره تأمین دارند و توسعه این واحدها می‌تواند در تأمین پایدار، کنترل قیمت‌ها و ارتقای امنیت غذایی نقش مؤثری ایفا کند.

منبع: استانداری تهران