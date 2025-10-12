\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0627\u0632 \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0647\u0645 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u063a\u0631\u0628\u06cc \u0648 \u0641\u0627\u0631\u0633 \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0646\u0627\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u0648 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u00a0\u0633\u0631\u067e\u0648\u0634\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\u00a0