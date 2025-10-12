باشگاه خبرنگاران جوان - سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه عملیات انفجار در مسیر ورودی تونل فارسان _ بازفت امروز ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ حوالی ساعت ۱۶ انجام می‌شود، گفت: مردم ‌شهرستان فارسان نگران صدای انفجار نباشند.

سید احسان حسینی، سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه عملیات انفجار در مسیر ورودی تونل فارسان _ بازفت امروز ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ حوالی ساعت ۱۶ انجام می‌شود، گفت: مردم منطقه فارسان نگران صدای انفجار نباشند.

سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری افزود: این عملیات در جهت تسریع روند اجرای پروژه و عبور از موانع سخت زمین‌شناختی انجام می‌شود و تمامی اقدامات با رعایت اصول فنی و ایمنی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه ممکن است صدای این انفجار در برخی نقاط شهر و روستاهای اطراف شنیده شود افزود: از شهروندان تقاضا می‌شود در زمان اجرای عملیات، از حضور در محل انفجار خودداری کنند.

سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، امدادی و خدماتی صورت گرفته و این عملیات تحت نظارت کامل تیم‌های فنی انجام می‌شود.