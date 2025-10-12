باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی پور ،رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت بیش از ۳۸۱ هزار تخلف ساکن در نیمه نخست مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد؛ آماری که زنگ خطر را برای مدیریت ترافیک شهری به صدا درآورده و نشان‌دهنده بی‌توجهی گسترده به قوانین توقف و پارک در پایتخت است.

سردار موسوی پور ،رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام این آمار گفت: «در ۱۵ روز نخست مهرماه، بیش از ۳۸۱ هزار مورد تخلف ساکن در سطح شهر تهران ثبت شده که بخش عمده‌ای از آن‌ها منجر به اختلال در عبور و مرور، ایجاد گره‌های ترافیکی و نارضایتی عمومی شده‌اند.»

وی با اشاره به مصادیق تخلفات ساکن افزود: «این تخلفات شامل توقف دوبله در معابر، توقف در محل ایستادن ممنوع، توقف در حریم تقاطع‌ها و میادین، توقف وسایل نقلیه عمومی خارج از ایستگاه‌های تعیین‌شده، توقف در محل‌های ویژه معلولان و جانبازان، توقف در پیاده‌روها، و حتی توقف خودروها برای فروش کالا در حاشیه راه‌ها می‌شود.»

بر اساس آمار ارائه‌شده، جزئیات برخی از مهم‌ترین تخلفات ساکن به شرح زیر است:

• توقف و سد معبر در تقاطع‌ها و میادین: ۱۴,۷۶۶ مورد

• توقف در محل ایستادن ممنوع: ۸۹,۱۳۲ مورد

• توقف دوبله در معابر: ۹۵,۹۱۹ مورد

• توقف منجر به سد معبر و اختلال در عبور و مرور: ۱۲۸,۸۱۳ مورد

سردار موسوی پور با تأکید بر اینکه این تخلفات نه‌تنها باعث کندی حرکت خودروها می‌شوند بلکه در مواقع اضطراری مانع امدادرسانی به‌موقع نیز هستند، تصریح کرد: «توقف‌های غیرمجاز در حاشیه خیابان‌ها، به‌ویژه در ساعات اوج ترافیک، ظرفیت معابر را به‌شدت کاهش می‌دهد و موجب افزایش زمان سفر، مصرف سوخت، و آلودگی هوا می‌شود.»

وی همچنین از شهروندان خواست تا با رعایت قوانین توقف و پارک، به روان‌سازی ترافیک و حفظ حقوق سایر رانندگان کمک کنند و افزود: «پلیس راهور با استفاده از دوربین‌های ثبت تخلف و گشت‌های میدانی، با متخلفان برخورد قاطع خواهد کرد.»

سردار موسوی پور در پایان افزود: شهروند گرامی، توقف دوبله یا پارک در محل‌های ممنوعه شاید در نگاه اول ساده به نظر برسد، اما می‌تواند باعث انسداد مسیرهای امدادی، افزایش تصادفات، و اتلاف وقت هزاران نفر شود. با رعایت قوانین توقف و پارک، به شهری ایمن‌تر، روان‌تر و انسانی‌تر کمک کنیم.

منبع: پلیس راهور