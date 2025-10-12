در پی انتشار خبر‌هایی مبنی بر کمبود کتاب‌های درسی در برخی مدارس غیردولتی، رئیس سازمان مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با رد این موضوع، تأکید کرد که اگر به هر دلیلی مدرسه‌ای نتوانسته کتاب تهیه کند، همین امروز می‌تواند برای دریافت آن اقدام کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار ویدئو‌هایی در فضای مجازی که در آن برخی والدین از کمبود کتاب‌های درسی در مدارس غیردولتی و ارائه فایل‌های آموزشی به‌جای کتاب گلایه کرده بودند، معاون وزیر آموزش و پرورش گفت‌: این موضوع یک شیطنت رسانه‌ای است. اکنون کتاب در دسترس است و اگر دانش‌آموزی کتاب ندارد، می‌تواند مراجعه کند تا کتاب به او داده شود.

احمد محمودزاده، با تأکید بر اینکه هیچ کمبود کتابی وجود ندارد افزود: اگر به هر دلیلی مدرسه‌ای نتوانسته کتاب تهیه کند، همین امروز می‌تواند برای دریافت آن اقدام کند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی ادامه داد: توزیع کتاب‌های درسی به‌موقع انجام شده است. دانش‌آموزی که ثبت‌نام کرده و مدرسه‌ای که مجوز دارد، مراحل ثبت سفارش کتابش به‌صورت خودکار انجام شده و کتاب تحویل داده شده است.

محمودزاده گفت: ممکن است مدیری در مدرسه‌ای کوتاهی کرده و به‌موقع برای دریافت کتاب اقدام نکرده باشد، اما این موضوع به معنای نبود کتاب درسی نیست.

منبع: صدا و سیما

برچسب ها: کتاب درسی ، آموزش و پرورش
خبرهای مرتبط
توزیع ۲۲ هزار جلد کتاب درسی بریل برای دانش‌آموزان استثنایی
ثبت‌نام حدود ۷ میلیون دانش‌آموز مقطع متوسطه در مدارس کشور نهایی شده‌است
افتتاح ۲۴۰۰ مدرسه جدید با دستور رئیس‌جمهور/ توزیع شیر برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بمب سلامتی پاییزی با خواص شگفت‌انگیز برای قلب
کنکور فعلا حذف نمی‌شود/ یک سری صندلی‌ها متقاضیان زیادی دارند
آخرین اخبار
بمب سلامتی پاییزی با خواص شگفت‌انگیز برای قلب
کنکور فعلا حذف نمی‌شود/ یک سری صندلی‌ها متقاضیان زیادی دارند
اعلام نتایج پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد
حقایق تکان‌دهنده: ۴ نقص رایج که هواپیما‌ها ممکن است در طول پرواز تجربه کنند
ریزش آوار در مدرسه در حال ساخت ۳ مصدوم برجای گذاشت
نتایج یک مطالعه در مورد ارتباط بین سندرم پای بی‌قرار و پارکینسون
کلید بالقوه تشخیص زودهنگام سرطان ریه شناسایی شد
سامسونگ از گوشی رقیب جدید خود رونمایی کرد
نتایج نهایی کنکور ۱۴۰۴ اعلام شد
نتایج کنکور دانشگاه آزاد ۱۴۰۴ اعلام شد
بهترین غذا برای مقابله با سفتی شکم + فیلم
پیامک‌های تبلیغاتی موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج به مقصد نمی‌رسند
سه‌رقمی شدن حضور دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی جهانی تایمز ۲۰۲۶
خردکشی؛ تهدیدی جدی برای امنیت علمی و فکری و تلاشی برای خاموش‌سازی چراغ آگاهی
من شخصا داغدار دانشمندان ایرانی شدم/ دنیای غرب از حکمت ما واهمه دارد
نیمی از افراد بالای ۶۵ سال دندان ندارند
افشای تروریسم علمی و افول هژمونی دلار؛ هشدار درباره نسل‌کشی دانشمندان در سکوت رسانه‌ای
شرکت ۱۰۰ هزار دانش آموز در اردو‌های «تمشک»
دارو و بوتاکس معده درمان چاقی نیستند/ تغییر سبک زندگی؛ مؤثرترین راه مقابله با چاقی
ضرورت اختصاص ۱۰ درصد از تخت‌های بیمارستانی به حوزه سلامت روان/ ۲۵ درصد از افراد دچار اختلالات سلامت روان هستند