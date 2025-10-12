کتاب زندگی رزمندگی «تاملی در باب یافتن عرصه‌های نقش آفرینی» به قلم امیرحسین شاپورزاده منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کتاب زندگی رزمندگی «تاملی در باب یافتن عرصه‌های نقش آفرینی» به قلم امیرحسین شاپورزاده منتشر شد. این کتاب خواب و خوراک را سخت می‌کند. روایتی از درد و دغدغه. از یک سو جبهه‌هایی خالی از نیرو… که کجایند نیروها؟ و از سویی دیگر نیرو‌هایی خالی از جبهه… که کدامند جبهه‌ها؟ و نقطه تلاقی «نیروها» و «جبهه‌ها» است که انقلاب اسلامی را می‌آفریند! 

این کتاب را نوشته‌اند برای «دربه‌دری» و «بی‌خوابی کشیدن» و «زندگی غیرعادی!». اگر زندگی خوبی دارید، نخوانید، خواب و خوراک‌تان را بهم نزنید، که مخاطب این کتاب همه نیستند! برای آنانی است که در زندگی دنبال هدف دیگری هستند. به هدف خلقت و فلسفه وجودی انسان بمثابه یک مسلمان شیعه نگاه می‌کنند که چه جایگاهی در خواستگاه انقلاب اسلامی دارند. 

کتاب پیش‌رو حاصل تجارب بیش از ۱۰ سال کارفرهنگی مؤلف در پایگاه و مسجد است که با دغدغه‌های طلبگی و دانشجویی ایشان در عرصۀ جهاد فرهنگی همراه شده است.

زندگی رزمندگی با قیمت ۲۱۵ هزارتومان در پاییز ۱۴۰۴ توسط انتشارات روایت فتح منتشر و روانه بازار نشر شد.

برچسب ها: معرفی کتاب ، انتشار کتاب
