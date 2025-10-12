اگرچه اسرائیل طرح ترامپ را «موفقیت مطلق» می‌خواند، اما منابع اطلاعاتی این رژیم از «امتیازات بسیار عمیق» در این راه سخن می‌گویند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در تحلیلی پیرامون توافقنامه اخیر آزادی اسرا، این پرسش مطرح شده که چرا «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل، از «پنج شرط اساسی» خود که مبنای تعریف «پیروزی» و خاتمه جنگ عنوان کرده بود، عقب‌نشینی کرده است.

بر اساس این تحلیل به قلم رونن برگمن، تحلیلگر نشریه یدیعوت، نتانیاهو در آگوست ۲۰۲۵، پنج شرط شامل «تسلیم کامل و خلع‌سلاح حماس»، «غیرنظامی‌سازی نوار غزه» و «اعمال حاکمیت امنیتی کامل اسرائیل» را به عنوان پیش‌نیاز توقف جنگ اعلام کرده بود. با این حال، در متن نهایی توافق، هیچ‌یک از این شروط محقق نشده و به جای آن، نقش آتی «تشکیلات خودگردان فلسطین» در اداره غزه پیش‌بینی شده است.

اگرچه اسرائیل این توافق را «موفقیت مطلق» می‌خواند، اما منابع اطلاعاتی این رژیم از «امتیازات بسیار عمیق» در این راه سخن می‌گویند. همچنین، ابهامات قابل توجهی در متن توافق وجود دارد؛ از جمله استفاده از واژگان مبهمی مانند «آرایش مجدد» به جای «عقب‌نشینی»، و واگذاری بسیاری از جزئیات حساس—مانند نقشه‌های دقیق نظامی و سازوکار نظارت—به ضمیمه‌ای محرمانه.

افزون بر این، افزوده شدن بندی در ساعات پایانی که امکان تغییر در فهرست زندانیان فلسطینی را می‌دهد، نگرانی‌هایی را درباره آزادی چهره‌های شاخص امنیتی برانگیخته است.

در نهایت، این تحلیل نتیجه می‌گیرد که نتیجه توافق، چه ناشی از چشم‌پوشی نتانیاهو از اصول امنیتی اعلامی باشد و چه نشانگر غیرحیاتی بودن این اصول از ابتدا، حاکی از شکافی عمیق میان ادعا‌ها و واقعیت‌ها در مدیریت این بحران است.

منبع: یدیعوت 

