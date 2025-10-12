باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - بر اساس قرعهکشی انجام شده در مرکز ملی فوتبال، نساجی مازندران، شهرداری نوشهر وام کی ان گلوگاه در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور به ترتیب میزبان تیمهای شهیدقندی یزد، نود ارومیه و هوادار تهران خواهند بود.
مرحله سوم مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور از ۸ تا ۱۰ آبان برگزار میشود و تیمهای لیگ برتری از مرحله چهارم وارد جامحذفی میشوند.
در این مرحله از مسابقات ۱۸ تیم لیگ دسته اول به همراه ۱۴ تیم صعود کرده از مرحله دوم حضور دارند.
نساجی مازندران که با حضور در صدر جدول لیگ یک فوتبال کشور، روزهای اوج خود را پشت سر میگذارد از تیم شهیدقندی در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر پذیرایی می کند.
شهرداری نوشهر دیگر نماینده مازندران در لیگ دسته اول فوتبال کشور میزبان تیم بحران زده نود ارومیه است که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکند.ام کی ان گلوگاه قهرمان جام حذفی فوتبال مازندران بعد از شگفتی سازی و گذشتن از سد تیمهای کیا شاهرود و شهرآرکا کرج، میزبان حریفی سرسخت به نام هوادار تهران است.
هوادار تهران که سال گذشته از لیگ برتر به لیگ دسته اول فوتبال کشور سقوط کرده است، جزو مدعیان قهرمانی لیگ دسته اول است.