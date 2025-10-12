باشگاه خبرنگاران جوان - در آیینی صمیمی و باشکوه، «حسن ملکی»، سرپرست شبکه تهران، با حضور مدیران و برنامه‌سازان این شبکه، از تیم سازنده برنامه صبحگاهی «سلام تهران» به پاس پوشش گسترده، عمیق و تأثیرگذار مراسم بازگشایی مدارس در مدرسه «شهید رحمانی»، تقدیر و تشکر کرد.

این مراسم که با هدف تجلیل از تلاش‌های عوامل تولید و پخش برنامه‌های اثرگذاری همچون «سلام تهران» برگزار شد، بر نقش بی‌بدیل رسانه، به‌ویژه تلویزیون، در انعکاس صحیح و به‌موقع رویدادهای مهم ملی و آموزشی تأکید کرد.

برنامه «سلام تهران» به تهیه‌کنندگی «هومن ستوده» و سرپرستی «مجید خادمی‌زاده»، در ویژه‌برنامه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی، به صورت زنده و میدانی، مراسم بازگشایی مدارس پایتخت را پوشش داد. یکی از کانون‌های اصلی این پوشش، مدرسه «شهید رحمانی» بود؛ مدرسه‌ای که یاد و خاطره شش دانش‌آموز شهید خود را که در دوران دفاع مقدس به فیض شهادت نائل آمدند، گرامی داشت.

این پوشش زنده با اجرای روان و میدانی مجریان برنامه، «بهروز تشکر» و «بنی‌ماران»، «باقری» و «وطن‌پور»، فضای پرشور بازگشایی مدارس را به تصویر کشید و هم‌زمان، با بیانی رسا و تأثیرگذار، مروری بر ایثارگری‌ها و حماسه‌آفرینی‌های دانش‌آموزان شهید این مدرسه در دوران دفاع مقدس داشت و پیوند نسل امروز با آرمان‌های شهدا را یادآور شد.

«حسن ملکی»، سرپرست شبکه تهران، در این دیدار با تقدیر از هماهنگی و خلاقیت تیم سازنده، پوشش خبری آغاز سال تحصیلی و تکریم شهدای دانش‌آموز را از جمله مأموریت‌های مهم رسانه ملی برشمرد و اظهار داشت: «برنامه‌هایی از این دست، نه‌تنها به اطلاع‌رسانی می‌پردازند، بلکه در ترویج ارزش‌های والای ایثار و شهادت در میان نسل جوان نیز نقش بسزایی ایفا می‌کنند. حضور پرانرژی مجریان و تیم فنی در این گزارش‌های میدانی، نشان از تعهد و عشق آنان به کار و انتقال صحیح پیام دارد.

وی در ادامه به نمایندگی از «پیمان جبلی» ریاست محترم سازمان و «محسن برمهانی» معاون محترم سیما، با اهدای لوح تقدیر، از زحمات تهیه‌کننده برنامه، «هومن ستوده»، و نیز سرپرست گروه اجتماعی، «مجید خادمی‌زاده»، و تمامی دست‌اندرکاران پشت صحنه که امکان این پوشش گسترده را فراهم آوردند، تشکر و قدردانی کرد.