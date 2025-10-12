اردوگاه پناهندگان الشاطی در غرب شهر غزه پس از خروج نیروهای رژیم صهیونیستی طبق توافق آتش بس به طور کامل تخریب شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اردوگاه پناهندگان الشاطی در غرب شهر غزه مانند بسیاری دیگر از نقاط این منطقه که طی جنگ دو ساله مورد تجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفته پس از خروج نیروهای اسرائیلی به طور کامل ویران شده است.

این در حالی است که هزاران فلسطینی پس از برقراری آتش‌بس در منطقه محاصره‌شده در روز جمعه، پیاده‌روی طولانی از جنوب غزه به سمت شهر غزه را آغاز کردند. آنها شهرهای خود را ویران یافتند با این حال از بازگشت به خانه آسوده خاطر و خوشحال بودند.

تقریباً تمام جمعیت شمال غزه از زمان آغاز حمله اسرائیل آواره شده بودند و این منطقه در دو سال گذشته به ویرانه تبدیل شده است. فیلم‌های هوایی، بخش‌های وسیعی از زمین را نشان می‌دهد که چیزی جز ویرانه نیست. هیچ زیرساخت، برق و آب لوله‌کشی وجود ندارد.

منبع: خبرگزاری قدس

