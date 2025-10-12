باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنبش حماس اعلام کرد در اجلاس آتش‌بس شرم‌الشیخ مصر برای پایان جنگ غزه شرکت نخواهد کرد. این جنبش با اشاره به مشارکت قبلی خود از طریق میانجی‌های قطری و مصری، از حضور در این دور جدید مذاکرات خودداری نمود.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنجشنبه از توافق اولیه میان اسرائیل و حماس برای اجرای مرحله نخست طرح صلح خود خبر داد. بر اساس این توافق، حماس موظف به آزادی اسرای اسرائیلی شده و در مقابل، اسرائیل متعهد به عقب‌نشینی نیرو‌ها به خطوط توافق شده و آزادی صد‌ها زندانی فلسطینی - از جمله محکومان به حبس ابد - شده است.

طرح صلح ۲۱ بندی ترامپ که در ۲۹ سپتامبر منتشر شد، خواستار آتش‌بس فوری مشروط به آزادی اسرای اسرائیلی در ۷۲ ساعت شده است. این طرح همچنین پیشنهاد می‌کند کنترل غزه به یک نهاد تکنوکرات تحت نظارت بین‌المللی - به رهبری خود ترامپ - منتقل شود و نقش حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی در اداره غزه حذف گردد.

منبع: خبرگزاری فرانسه