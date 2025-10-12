باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: در راستای اصلاح بند (۲۲) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامهها، دستورالعملها و دستورهای اداری مربوط به نحوه کسر مبلغ یک درصد کمکهزینه مسکن مستمریبگیران این بخشنامه اصلاح شد.
طبق این بخشنامه با توجه به مصوبه شماره هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، ماده «۲» ضابطه اصلاحی نحوه اداره مبالغ کسر شده از کمکهزینه مسکن مستمریبگیران اصلاح و مقرر شد، برای مستمریبگیران مستمری آنان از تاریخ یک فروردین ۱۳۸۱، برقرار شده است، مبلغ یک درصد کمک هزینه مسکن مستمریبگیران به عنوان حق عضویت در کانونهای بازنشستگی، در چارچوب زیر کسر میشود.
در ادامه بخشنامه آماده است: کسر مبلغ یک درصد کمکهزینه مسکن مستمریبگیرانی که مستمری آنان تا پیش از ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ برقرار شده است، در صورت اعلام مخالفت کتبی هریک از آنان به شعبه مربوطه، ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، متوقف میشود.
عدم اعلام مخالفت در بازه زمانی یادشده، به منزله اعلام موافقت با کسر یک درصد کمکهزینه مسکن خواهد بود اما مانع اعلام انصراف و مخالفت بعدی نیست همچنین در خصوص افرادی که مستمری آنان از ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ به بعد برقرار شده یا خواهد شد، کسر مبلغ یک درصد کمکهزینه مسکن، منوط به اخذ رضایت کتبی هریک از متقاضیان توسط شعب است.
در صورتیکه پس از اعلام کتبی رضایت اولیه، هر یک از مستمریبگیران اشاره شده، مراتب انصراف خود را به صورت کتبی به شعب مربوطه اعلام کنند، واحدهای اجرایی مکلفند نسبت به قطع کسر آن از اولین مستمری پرداختی پس از تاریخ انصراف اقدام کنند.
در بخش دیگری از این بخشنامه اشاره شده است: آندسته مستمریبگیرانی که از عضویت در کانونها انصراف دادهاند، برای عضویت مجدد باید نسبت به ارائه تقاضای کتبی و رضایتنامه مذکور اقدام و پس از آن شعب مکلفند از تاریخ دریافت تقاضای مجدد، نسبت به کسر یک درصد کمکهزینه مسکن از اولین مستمری پرداختی، اقدام کنند.