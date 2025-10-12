ده‌ها هزار نفر از معترضان طرفدار فلسطین، چند روز پس از توافق آتش‌بس در غزه در مناطق تجاری مرکزی شهرهای بزرگ سراسر استرالیا راهپیمایی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ده‌ها هزار نفر از معترضان طرفدار فلسطین چند روز پس از توافق اسرائیل و حماس برای آتش‌بس در غزه در مناطق تجاری مرکزی شهر‌های بزرگ سراسر استرالیا راهپیمایی کردند.

پس از آنکه درخواست تجمع در خانه اپرای سیدنی به دلیل نگرانی‌های امنیتی رد شد، معترضان در هاید پارک تجمع کردند. در حالی که معترضان به سمت کنسولگری آمریکا حرکت می‌کردند، خودرو‌ها نمی‌توانستند به جاده‌های تجاری مرکزی ملبورن دسترسی داشته باشند.

بسیاری از معترضان متعهد شده‌اند که تا زمان تشکیل یک کشور فلسطینی به اعتراضات خود ادامه دهند و می‌گویند آتش‌بس پایان جنگ در خاورمیانه نخواهد بود.

گروه اقدام فلسطین، برگزارکننده این تجمع، اعلام کرد که روز یکشنبه حدود ۲۷ اعتراض در سراسر استرالیا از جمله در ملبورن و سیدنی برگزار شد. این گروه جمعیت حاضر در تجمع سیدنی را ۳۰ هزار نفر تخمین زده است. پلیس تخمینی از جمعیت حاضر در این تجمع نداشت.

این تجمعات در حالی برگزار شد که نیرو‌های اسرائیلی تحت اولین مرحله از توافق با میانجیگری ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در غزه، که ده‌ها هزار نفر را به شهادت رسانده و بخش زیادی از این منطقه را ویران کرده است، عقب‌نشینی می‌کنند.

امل ناصر، یکی از برگزارکنندگان تجمع سیدنی، گفت: «حتی اگر آتش‌بس برقرار باشد، اسرائیل همچنان غزه و کرانه باختری را اشغال نظامی می‌کند.»

او در بیانیه‌ای گفت: «اشغال و همچنین تبعیض‌های سیستماتیک علیه فلسطینی‌های ساکن اسرائیل، یک سیستم آپارتاید را تشکیل می‌دهند.» فیلم‌های شرکت پخش استرالیا، معترضانی را نشان می‌داد که بسیاری از آنها پرچم‌های فلسطین را حمل می‌کردند و شال‌های چفیه به سر داشتند و در خیابان‌های بسته شهر راهپیمایی می‌کردند. پلیس اعلام کرد هیچ دستگیری صورت نگرفته است.

اعتراضات حامیان فلسطین در استرالیا به ویژه در سیدنی و ملبورن از زمان آغاز جنگ غزه رایج بوده است. مقامات غزه می‌گویند از زمان آغاز حمله اسرائیل به غزه بیش از ۶۷۰۰۰ نفر شهید و بخش زیادی از این منطقه محاصره شده با خاک یکسان شده است.

منبع: رویترز

