فرآیند پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین، برای تعداد باقیمانده بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشمول، از ۲۱ مهر آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرآیند پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین، برای تعداد باقیمانده بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشمول، طبق حروف الفبا و بانک عامل به تدریج و مستمر از روز دوشنبه ۲۱ مهر آغاز می‌شود.

پیش از این سازمان تامین اجتماعی در ۱۲ شهریور امسال براساس جدولی، زمان پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه حدود پنج میلیون نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران را در سه مرحله و از طریق بانک‌های عامل اعلام کرده بود.

سازمان تامین اجتماعی با عذرخواهی از تاخیر پیش آمده در پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه، علت این تاخیر را ناشی از محدودیت‌های تامین منابع مالی و شرایط دشوار ناترازی منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده بود.

براساس آنچه که سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده بود و طبق زمان بندی انجام شده، پرداخت معوقات بازنشستگان و مستمری‌بگیران در مرحله اول شامل معوقات همه بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آنها تا ۲۰ میلیون تومان بود همچنین همه از کارافتادگان از ۱۲ شهریور امسال پرداخت شد و مرحله دوم پرداخت معوقات همه بازماندگان نیز همزمان با حقوق شهریور انجام شد.

اما برای گروه سوم که سایر بازنشستگان بودند؛ اعلام شد که بعد از پرداخت حقوق شهریور، معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه را دریافت خواهند کرد تا سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده است فرآیند پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین، برای تعداد باقیمانده بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشمول، طبق حروف الفبا و بانک عامل به تدریج و مستمر از روز دوشنبه ۲۱ مهرماه آغاز می‌شود.

برچسب ها: تامین اجتماعى ، مستمری بگیران
خبرهای مرتبط
ماجرای حذف کمک هزینه اولاد بازماندگان پیگیری شد
اصلاح بخشنامه مربوط به یک درصد حق مسکن مستمری‌بگیران
دستیاران علوم پزشکی زیر پوشش خدمات تأمین اجتماعی قرار گرفتند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۶
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۸ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
بابا درد ما ثبات قیمته که متاسفانه غیر عملیه ما را از یارانه اوت میکنید و بعد با افزایش تورم و گرانی توی همون دهک میمونین این کجاش عدالته هر لحظه قیمت ها بالا میره یعنی نخبگان اقتصادی این کشور هیچ راه حلی برای باز کردن این گره کور ندارن. خدا خودش به داد ما برسه فقط خدا
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ولی فیش حقوقی معوقات بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در سامانه تأمین اجتماعی بارگذاری نشده است. چرا؟
۲۰:۵۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
ولی فیش حقوقی معوقات بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در سامانه تأمین اجتماعی بارگذاری نشده است. چرا؟
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجیدرحیمی پور
۲۰:۳۶ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
اون چندهزارمیلیارددراین مدت۷ ماه الان چقدرسودش شده... وتورم باعث شده برای بازنشستگان همین پول نصف شده ارزشش چه فایده.........
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۷ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
عملکرد و رفتار دولت دوگانه است سوال اینجاست معوقات فروردین کارکنان دولتی و هم کارکنان بخش خصوصی در اردیبهشت ماه واریز شده است که پس چرا امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ هست که هنوز معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی واریز نشده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۲۰:۰۲ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
ای بابا من با ۳۵ سال سابقه ۱۶ میلیون میگیرم خدا وکیل انصافه . بعد یه بنده خدا میگه من ۲۷ ماه بسیجی داشتم باید پول اونم بدید از روزی که دولت دخالت کرد در تامین اجتماعی و گذاشتن مدیران بی کفایت خفت‌تامین افتاده
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۸:۱۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
خیلی خوبه که طی هفت ماه گذشته سایتها بیش از چهارصد بار نوشتند از فردا به ترتیب الفبا معوقات پرداخت خواهند شد! فکرشو بکنید چهارصد بار ما بازنشستگان خوشحال شدیم که خیلی بیشتر از باقینانده حقوق فروردین ارزش داره.نا از نویسندگان و صاحبان سایتها تشکر میکنیم که به فکر ما هستند و هر روز خوشحالمون میکنن. لطفا همبنطور ادامه بدین. از تامین اجتماعی هم خواهش میکنم که این کار رو ادامه بدن تا ما هرروز خوشحال بشیم.
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
اصلا هیچ قدمی برای حداقل بگیران برداشتغی سالیانه چندرقازاضافه می کنی ولی در عوض هر دقیقه جنساتان قیمتش تعغیرمی کنه بااین حقوق میشه گوشت گرفت پس بقیه بدبختیامان چی فقط گوشته مرغ برنج تورخدافکری به هال حداقل بگراهم بکنی
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۸ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
چرا پوزش می خواهبد اگه راست می گید این ما به التفاوت را با نرخ تورم بدهید اگه ندهید ما شما ها را واگذار کردیم به همان الله
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
چه عجب تامین اجتماعی سیرشدن وحق بازنشستگان روبعد7ماه می خوان بدن
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
از فردا آغاز وتا کی حتی مدیران بی لیاقت تامین اجتماعی توان این را ندارند تازه معلوم نیست فردا چه روزی است فردا یعنی فردا یا فردا یعنی ماه دیگر ۷ ماه دیگر ۷ سال دیگر ووو...
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمیدرضا هوشنگی
۱۶:۱۸ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
سلام خداوکیلی روتون میشه با این بازنشستگان چیکار کردی
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عبداله
۱۵:۵۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
چه فایده داره الان یا سر برج پرداخت کنید میدونید وسایل مصرفی چقدر رفت بالا برنج هفت صد تومانی شده یکو هفتصد روغن گوشت وخیای چیزهای دیگه عادلانه بود مگه چقدر حقوقه
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته شرکت مخابرات منطقه تهران می گوید
۱۴:۰۴ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
خرید بیمه سربازی و اضافه کردن آن به سوابق بیمه پول بیمه بسیجی و سربازی را هم خودم پرداخت کردم دیوان عدالت اداری متذکر شد. مزایای مناطق جنگی باید به بازنشستگان پرداخت شود. سلام من بازنشسته مخابرات منطقه تهران هستم و ۳۳ سال، ۵ ماه و ۶ روز هم سابقه دارم. سوال اینجاست که پس چرا از اسفند ماه سال ۱۳۹۵ تاکنون برای بنده مزایای مناطق جنگی نمی دهند. و این در حالی است که بنده ۲۷ ماه سابقه حضور جبهه دارم. بازنشسته شرکت مخابرات منطقه تهران درضمن جانباز هستم که پرونده جانبازی بنده هم در مهر ماه سال ۱۴۰۳ در کمیسیون عالی پزشکی سپاه تهران تائید شده است. کد ملی: ۱۵۳۱۴۳۹۹۰۱ دیوان عدالت اداری متذکر شد مزایای مناطق جنگی باید به بازنشستگان پرداخت شود، بنده سه‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ با نامه سپاه گواهی سابقه جبهه در مورد فوق العاده ایثارگری به واحد امور فنی مستمری های شعبه بهارستان جاده تهران ساوه حضوری مراجعه کردم ولی اما متأسفانه هیچ کاری و اقدامی نکرده است و خودداری کرد. کد ملی: ۱۵۳۱۴۳۹۹۰۱ من ایثارگر و هم جانباز هستم ۲۷ ماه جبهه دارم وبازنشسته مخابرات هستم و اسفند ماه سال ۹۵ هم بازنشته شدم ولی فوقالعاده ایثارگری تا به حال به بنده پرداخت نشده ولی اما متأسفانه تاکنون هیچ خبری بررسی و رسیدگی نیست چرا؟ و هیچ اقدامی در این مورد صورت نگرفته است. که متأسفانه تاکنون پاسخی در این مورد دریافت نکرده ام. و هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟ تقاضای رسیدگی دارم. بازنشسته شرکت مخابرات منطقه تهران می گوید ولی اما متأسفانه تاکنون هیچ خبری بررسی و رسیدگی نیست چرا؟ و هیچ اقدامی در این مورد صورت نگرفته است. که متأسفانه تاکنون پاسخی در این مورد دریافت نکرده ام. و هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟ تقاضای رسیدگی دارم.
۴
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
صالحی
۲۲:۱۸ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
اگر تامین اجتماعی هستید ..باید به دیوان عدالت اداری دادخواست بنویسید .. به استناد رای وحدت رویه دیوان در خصوص اجرای ماده ۲۷ قانون ایثارگری بعد از بازنشستگی.. برو دفتر قضایی ..همراه با کلیه مدارک ..مثل حکم بازنشستگی سازمان خودت ، حکم بازنشستگی تامین اجتماعی، تاییدیه مدت خدمت در جبهه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۶ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
سلام لطفاً درزمینه یارانه قشر بازنشسته لشکری هم که برخی در شهریورماه واریز نگردیده رسیدگی شود
۵
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
مبلغی به کارکنان بازنشسته به عنوان متناسب سازی اضافه گردید که با توجه به تورم چند برابری کفاف هزینه روزمره بازنشسته تناسب ندارد لطفاً پی گیری شود
۲
۸
پاسخ دادن
۱۲
زورگیران اتوبان آزادگان دستگیر شدند
قیمت گذاری‌های غیرمنطقی در بازار نشان دهنده دست‌های پشت پرده برای ایجاد نارضایتی است
پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن به زنان سرپرست خانوار
دستور دادستانی تهران برای شناسایی پشت صحنه توزیع عروسک‌های موهن 
محیط زیست یک میراث طبیعی و اخلاقی است
آخرین اخبار
دستور دادستانی تهران برای شناسایی پشت صحنه توزیع عروسک‌های موهن 
پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن به زنان سرپرست خانوار
قیمت گذاری‌های غیرمنطقی در بازار نشان دهنده دست‌های پشت پرده برای ایجاد نارضایتی است
محیط زیست یک میراث طبیعی و اخلاقی است
زورگیران اتوبان آزادگان دستگیر شدند
دستگیری عاملان ضرب و شتم در درمانگاه شهریار
احکام پرونده‌های مواد مخدر باید وفق مقررات سریع اجرا شود
آغاز مرحله دوم برنامه‌های هفته تهران دوست‌داشتنی در ۲۲ نقطه جدید پایتخت
سامانه تنظیم محور‌ اصلی تحول دیجیتال در حوزه خدمات الکترونیک قضایی است
همکاری پلیس با شهرداری رضایتمندی مردم را افزایش داده است
تعیین تکلیف ۹۰ درصد واحد‌های آسیب‌دیده جنگ ۱۲ روزه
پیام تبریک رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی وزنه‌برداری ایران در رقابت‌های جهانی
کاهش ۳۰ درصدی سرقت‌ها در تهران
شادی‌های کودکانه در منطقه ۱۴
پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ آغاز شد
سردار ساجدی‌نیا: هم‌افزایی و وحدت رویه، کلید مدیریت موفق بحران‌ها
جزییات بهره‌برداری از گام دوم مسیر سرزندگی تا پایان سال
آغاز فستیوال ملی جوانان در سیستان و بلوچستان با محوریت نشاط، وفاق ملی و خدمت اجتماعی
آزادی قدیمی‌ترین زندانی زن استان تهران با مساعدت قهرمانان کشتی
بازنشستگان از فردا معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه را دریافت می‌کنند
اصلاح بخشنامه مربوط به یک درصد حق مسکن مستمری‌بگیران
دیدار فرمانده حشد الشعبی عراق با سردار رادان
رونمایی از محل بازداشت آیت‌الله خامنه‌ای در دوران پهلوی
وقتی خیابان‌ها به پارکینگ تبدیل می‌شوند
پیگیری تا حصول نتیجه؛ مأموریت استاندار تهران به مدیران اقتصادی برای رفع موانع تولید
مدیرمسئول رسانه منتشر کننده ادعا در مورد انتخابات ۱۴۰۰ به دادسرا احضار شد
چپ‌گرد ستارخان-چمران تا پایان سال افتتاح می‌شود
چمران: فروش اضافه طبقات در هیچ کجای شهر نداریم
اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی وجود ندارد
پیشگیری و آموزش، اولویت اصلی مدیریت بحران