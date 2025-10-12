باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آغاز بازگشایی معابر و خیابان‌های شهر غزه + فیلم

معابر در غزه پس از آتش‌بس و عقب‌نشینی ارتش اشغالگر صهیونیستی بازگشایی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیروهای شهرداری شهر غزه بعد از عقب نشینی ارتش اشغالگر عملیات آواربرداری به منظور بازگشایی معابر و خیابان‌ها را شروع کرده‌اند.

 

