باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی زارعی مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تصریح کرد: طراحی و برگزاری رویدادهای ورزشی در سطوح مختلف بهعنوان یکی از ارکان اساسی در توسعه سلامت جسمی و روانی دانشجویان و همچنین حفظ زنجیره ارتباط برنامههای ورزشی، نقشی حیاتی ایفا میکند.
وی تأکید کرد: مشارکت دانشجویان در المپیادهای دروندانشگاهی نه تنها به ارتقای سطح سلامت جسمی، بلکه به افزایش نشاط و شادابی آنها کمک میکند و در ایجاد تعادل بین زندگی تحصیلی و شخصی مؤثر است.
زارعی افزود: برگزاری المپیادهای دروندانشگاهی، ضمن شناسایی استعدادهای ورزشی، به هدایت آنها به سطوح بالاتر و تحقق سیاستهای کلان کشور در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی یاری میرساند. این رویدادها میتوانند بهعنوان مقدمهای برای حضور موفق در رقابتهای منطقهای، ملی و بینالمللی عمل کنند.
وی ادامه داد: این طرح با هدف ایجاد فضای رقابتی پویا در توسعه ورزش دانشجویی طراحی شده است و بر رویکردهای کلیدی تأکید بر توسعه ورزش دانشگاهی بهعنوان یکی از ارکان اصلی ارتقای سلامت و هویت جمعی در میان دانشجویان، بهرهگیری از ظرفیت انجمنهای ورزشی دانشجویی و توجه به عدالت ورزشی برای فراهمسازی فرصتهای برابر برای همه دانشجویان استوار است.
مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان همچنین به اهداف این المپیادها اشاره کرده و گفت: از جمله این اهداف میتوان به ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیتهای ورزشی، حفظ پیوستگی میان رویدادهای ورزشی، شناسایی و حمایت از استعدادهای ورزشی و ترویج سبک زندگی سالم در میان جامعه دانشگاهی اشاره کرد.
وی در خصوص شرایط و فرآیند برگزاری المپیادهای دروندانشگاهی اظهار کرد: شرکت در هر مرحله از مسابقات ورزشی دانشجویان، منوط به برگزاری موفق مسابقات در مرحله قبلی است.
زارعی افزود: در رشتههای ورزشی تیمی، این مسابقات میتوانند بهصورت لیگ و در سطوح دروندانشگاهی، استانی یا منطقهای برگزار شوند. نظارت بر این المپیادها نیز از سوی دبیرخانه منطقه و با محوریت دانشگاه جامع استان انجام میشود.
به گفته وی، شرکت تمام دانشجویان در مسابقات دروندانشگاهی بر اساس آییننامه عمومی مسابقات قهرمانی دانشجویان خواهد بود.
مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان در معرفی رشتههای ورزشی المپیادهای دروندانشگاهی گفت: این رشتهها با توجه به رشتههای مصوب المپیادهای قهرمانی و امکانات و زیرساختهای موجود در دانشگاه انتخاب خواهند شد. در بخش پسران، رشتههای ورزشی شامل فوتسال، والیبال، فوتبال، هندبال، بسکتبال، تنیس روی میز، شنا، دوومیدانی، شطرنج، تیراندازی، کاراته، تکواندو، جودو، کشتی آزاد و فرنگی و تنیس خاکی است؛ در حالی که رقابتهای دختران در رشتههایی، چون فوتسال، والیبال، هندبال، بسکتبال، تنیس روی میز، بدمینتون، شنا، دوومیدانی، شطرنج، تیراندازی، کاراته، تکواندو و تنیس خاکی برگزار خواهد شد.
زارعی خاطرنشان کرد: زمان برگزاری المپیاد دروندانشگاهی از مهرماه هر سال تا پایان بهمنماه همان سال خواهد بود. اطلاعرسانی رسمی در خصوص زمان، رشتهها و شرایط شرکت در المپیاد حداقل یک ماه قبل از آغاز مسابقات انجام میشود. ثبتنام تیمها و افراد از طریق سامانه اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم صورت خواهد گرفت.
منبع: سازمان امور دانشجویان