باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - صبح امروز یکشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۴ نشست خبری چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌ کوتاه تهران در کوشک باغ هنر برگزار شد. بهروز شعیبی دبیر جشنواره چهل و دوم فیلم کوتاه تهران با تشریح جزئیاتی از جشنواره امسال بیان کرد: در بخش سینمای ایران جشنواره چهل و دوم فیلم کوتاه تهران، ۵۷ اثر در بخش فیلم‌های داستانی، ۲۰ اثر در بخش انیمیشن، ۲۰ اثر در بخش تجربی، ۲۱ اثر در بخش فیلم مستند، ۳۵ اثر در بخش فیلم اقتباسی، ۵۳ اثر در بخش مسابقه عکس و در بخش بین‌الملل ۹۴ اثر از پنج کشور داشتیم.

شعیبی از نمایش آثار فیلمسازان نامدار برای نخستین بار در جشنواره فیلم کوتاه تهران خبر داد و گفت: فیلمخانه ملی با مدیریت طاهری تعامل خوبی با ما داشت و ما آثاری از دهه‌های مختلف فیلمسازان نامدار و دیگر فیلمسازان را نمایش می‌دهیم.

دبیر چشنواره چهل و دوم فیلم کوتاه تهران با اشاره به توجه ویژه به حضور نابینایان در جشنواره گفت: در بخش سوینا یک یا دو بخش برای نابینایان خواهیم داشت.

وی در ادامه گفت: در بخش وطن به روایت من، ۱۸ اثر در یک یا دو سانس نمایش داده خواهند شد. همچنین در بخش مقاومت فیلم‌هایی با کیفیت مطلوب داشتیم که پیرامون مسائل روز منطقه و ایران بود. بخش مقاومت را اضافه کردیم تا توجهی به این آثار داشته باشیم.

شعیبی با اشاره به بخش استعداد نو بیان کرد: بخش استعداد نو معمولا مربوط به فیلم اولی‌ها و بسیار پر مخاطب است. امسال تلاش کردیم شروع خوب و تعامل خوبی با هنرستان‌های سینمایی داشته باشیم‌. در کنار این بخش یک سانس کارگاه برای این بچه‌ها خواهیم‌ داشت. هنرستان‌های تهران می‌توانند براساس برنامه ریزی انجام شده در این برنامه‌ها شرکت کنند.

وی در ادامه از اجرای موسیقی محیطی در ایام برگزاری جشنواره در ایران‌مال خبر داد.

دبیر جشنواره چهل و دوم فیلم کوتاه گفت: همچنین امسال طبق سال‌های گذشته جایزه تماشاگران اعلام خواهد شد. در بخش بین‌الملل ۱۰ هزار ۲۰۰ اثر از ۱۴۵ کشور داشتیم. چین، اسپانیا، هند و ایالات متحده آمریکا بیشترین درخواست برای جشنواره داشتند و پس از این‌ها فرانسه و برزیل متقاضی حضور اثر در جشنواره بودند. همچنین در بخش بین‌الملل ۱۵ اثر هوش مصنوعی، ۳۴ داستانی، ۱۴ اثر بخش مستند، ۱۱ فیلم‌تجربی، ۱۳ پویانمایی، ۷ فیلم در بخش افق‌های نو ظهور که مربوط به فیلم‌های اول و دوم در منطقه است داریم.

بهروز شعیبی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص توضیحات تکمیلی موسیقی محیطی و نحوه آرای مردمی که به شکل سال‌های گذشته خواهد بود یا خیر بیان کرد: نحوه آرای مردمی همانند سال‌های گذشته خواهد بود و بنا بر این است که آرای مردمی از روز دوم جشنواره اعلام شود، البته به جز روز آخر برگزاری جشنواره.

وی افزود: آقای صادقی مسئولیت بخش موسیقی محیطی را بر عهده خواهد داشت که این موسیقی‌ها هر روز عصر در دو سانس اجرا خواهد شد.