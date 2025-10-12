باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تس اینگرام یکی از کارشناسان یونیسف از انتظار ۱۳۰۰ کامیون کمک بشردوستانه برای ورود به غزه و ارسال کمک‌ها به مردم غزه خبر داد.

وی اظهار داشت که ۱۳۰۰ کامیون کمک‌رسانی در خارج از غزه منتظرند و آماده‌اند تا فوراً وارد شوند، اما این امر تنها در صورتی امکان‌پذیر است که اسرائیل تمام گذرگاه‌های موجود را باز کند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که شرایط کنونی در نوار غزه به‌طور فوری نیازمند ورود کمک‌ها و تجهیزات پزشکی ضروری است.

در این بیانیه آمده است که هزاران بیمار و مجروح به طور فوری نیازمند دسترسی به مراکز مجهز برای دریافت مراقبت‌های بهداشتی هستند و توقف خدمات تخصصی و تشخیصی، وضعیت سلامت را وخیم‌تر کرده و انجام اقدامات جراحی پیچیده را دشوار می‌سازد.

وزارت بهداشت غزه تأکید کرد که تقویت و حمایت از بیمارستان‌های فعال باقیمانده در غزه اولویتی اساسی است و نمی‌توان منتظر گذشت زمان بیشتری ماند.

اگرچه این آتش‌بس فرصت مهمی است، اما چالش‌های عمد‌های بر سر راه رساندن موثر کمک‌ها وجود دارد. بسیاری از جاده‌ها و مناطق مسکونی در اثر جنگ به کلی ویران شده و تردد را بسیار دشوار کرده است. پیش از این، بررسی‌های امنیتی پیچیده اسرائیل و ناامنی در داخل غزه، باعث ایجاد تاخیر‌های طولانی در تحویل کمک‌ها شده بود.سازمان‌های امدادی تاکید دارند که کافی بودن و تداوم ورود کمک‌ها از تمامی گذرگاه‌های مرزی، کلید مبارزه با قحطی و بیماری است.

